В Одесі фальшивий майстер з інтернету ошукав дев'ятьох людей

Поліцейська заповнює документи. Фото: ГУНП в Одеській області

Чоловік видавав себе за майстра з ремонту велосипедів. Протягом тижня він ошукав дев’ятьох одеситів. Тепер йому світить до трьох років за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Шахрайська схема

Аферистом виявився 29-річний одесит. Він під вигаданим ім’ям розмістив на популярному сайті оголошення про ремонт велосипедів. У телефонних розмовах з клієнтами шахрай запевняв, що може якісно та швидко виконати роботи будь-якої складності. Він призначав зустрічі з замовниками неподалік їхнього житла, забирав велосипеди й обіцяв зателефонувати за декілька днів, коли закінчить ремонт. А потім блокував номери клієнтів, а двоколісники продавав за пів ціни. Таким чином йому вдалося ошукати дев’ятьох людей і привласнити майже 49 тисяч гривень.

Що загрожує шахраю

Як з’ясували поліцейські, аферист тільки минулого року вийшов із в’язниці, де відсидів п’ять років за крадіжку транспортного засобу. Тепер, якщо суд визнає його винним, чоловік може потрапити за ґрати на три роки за шахрайство.

Поліцейські вживають заходи, щоби повернути вкрадені велосипеди власникам.

Як уникнути обману

Одеситів закликають бути пильними, замовляючи товари та послуги через інтернет. Зокрема, варто дотримуватися наступних правил:

не довіряти своє майно людям, про яких ви нічого не знаєте;

перевіряти відгуки про продавців чи надавачів послуг з інтернету;

вимагати показати документи;

укладати письмовий договір на послуги.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою шахрая, слід негайно звертатися до поліції.