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Переплата на 10 мільйонів — ціни на ремонт пологового будинку в Одесі завищили вдвічі

18 вересня 2024 13:24
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі переплатять 10 млн за ремонт пологового будинку
Пологовий будинок №5 в Одесі ззовні і зсередини. Фото: Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі на кошти Європейського інвестиційного банку відремонтують пологовий будинок №5 на вулиці Маршала Говорова. Роботи мають завершити до кінця 2025 року. Журналісти виявили, що ціни на ремонт можуть бути завищені у півтора-два рази. 

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші".

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Зависокі ціни

Загальна вартість робіт складає 175 млн грн, з яких 29 млн грн мають витратити цього року, а решту — наступного. При цьому зазначається, що договірна ціна динамічна, тобто платити можуть по цінах, що відрізняються від кошторису. За оцінками розслідувачів, ціни на устаткування та будматеріали можуть бути суттєво вищими за ринкові. 

Наприклад, мийно-дезінфікувальна машина Uniclean PL II 10-2 EL із 10 DIN кошиками та об’ємом камери 350 л врахована за 7,65 млн грн за штуку, тоді як кардіоцентр на Черкащині замовив аналогічний і навіть потужніший апарат за 3,91 млн грн. Вогнестійкий гіпсокартон товщиною 12,5 мм врахували по 456 грн/кв. м, але в "Епіцентрі" його можна придбати за 169 грн/кв. м. Панельні радіатори на ринку можна знайти по 12,2 тис. грн за штуку, тоді як у тендерних документах вказана ціна у 31,8 тис. грн. 

Загалом, за оцінкою журналістів, переплата може сягати майже 10 млн грн.

Занизькі зарплати

При цьому на винагороді робітникам автори кошторису, навпаки, зекономили. Середня зарплата закладена у 13,7 тис. грн. При цьому, за даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії вищий — 18,8 тис. грн, а середня зарплата за вакансіями у будівництві на порталі Work.ua в Одесі ще вища — 23 тис. грн.

Що відомо про підрядника

Виконуватиме роботи фірма "Інж-Строй". Вона виграла тендер без конкуренції, бо у торгах більше ніхто не брав участі. Компанією володіє і керує колишній начальник відділу ЖКГ Овідіопольської РДА Броніслав Цуркан. Починаючи з 2020 року "Інж-Строй" отримав підряди на 673 млн грн, причому головним замовником було саме управління капітального будівництва Одеської міськради. Саме воно замовило й реконструкцію пологового будинку.

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