Директор коледжу в Одесі вимагав грошей у колишньої студентки

Поліцейський досліджує докази. Фото: ГУНП в Одеській області

Керівник навчального закладу вимагав гроші з колишньої студентки, яка хотіла поновитися на навчанні. Посадовця затримали на гарячому. Тепер йому загрожує до десяти років за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Ціна навчання

До директора коледжу звернулася 34-річна одеситка, яка вивчала там обслуговування апаратури зв’язку та оргтехніки, але була відрахована у 2009 році. Жінка хотіла відновити навчання. За це директор вимагав від неї 1000 доларів. В іншому разі він погрожував завадити поновленню.

За кілька днів керівник коледжу отримав хабар і одразу був затриманий правоохоронцями.

Що загрожує хабарнику

Директору повідомили про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди. Ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу передбачає за такий злочин до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Зараз посадовець перебуває під вартою з правом вийти під заставу.

Інші скандали у коледжах

Нагадаємо, цього тижня поліцейські затримали заступника начальника морського коледжу з навчально-виховної роботи. Він за хабарі влаштовував чоловіків на навчання. Завдяки цьому вони отримували відстрочку від мобілізації. Тепер службовцю загрожує до восьми років за ґратами.