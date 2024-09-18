В Одесі витратять 5 мільйонів на узвіз Маринеска

Люди стоять біля попереджувального знака про ремонт доріг. Фото: Новини.LIVE

Депутати Одеської міської ради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік. Зокрема, 5 мільйонів гривень виділять на роботи на узвозі Маринеска. Ремонт планують завершити до початку наступного року.

Про це на сесії Одеської міськради 18 вересня розповів перший заступник мера міста Олександр Філатов.

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Що робитимуть

За словами віцемера, на узвозі планують облаштувати дві дренажні системи, для того, щоби відвести воду.

"Станом на зараз завершені проєктні роботи. Зараз експертиза завершує дослідження. Ми сподіваємося, що до кінця цього місяця вже буде експертиза по цьому проєкту", — заявив Олександр Філатов.

Після завершення експертизи у мерії планують оголосити тендер на ремонт, а до кінця жовтня укласти договір з підрядником.

"Нам проєктанти кажуть, що на виконання цієї роботи потрібно в ідеалі сім місяців, мінімально чотири місяці. Ми будемо просити, щоб він зробив ще швидше — десь за два з половиною чи три місяці — цю роботу", — говорить заступник мера.

Що відбувається на узвозі

Нагадаємо, ремонт узвозу Маринеска завершили влітку 2020 року. Але вже у квітні 2022 року на проїжджій частині вулиці утворилася тріщина, а прилегла до трамвайних колій ділянка просіла. За словами Олександра Філатова, геодезичні заміри робляться щотижня і показують, що схил рухається на 1-2 міліметри.