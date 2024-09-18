Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе выделят 5 миллионов на укрепление спуска Маринеско arrow

В Одессе выделят 5 миллионов на укрепление спуска Маринеско

18 сентября 2024 11:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе потратят 5 миллионов на спуск Маринеска
Люди стоят у предупредительного знака о ремонте дорог. Фото: Новости.
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Депутаты Одесского городского совета внесли изменения в бюджет города на 2024 год. В частности, 5 миллионов гривен будет выделено на работы на спуске Маринеско. Ремонт планируется завершить к началу следующего года.

Об этом сегодня на сессии Одесского горсовета рассказал первый заместитель мэра города Александр Филатов.

Читайте также:

Что будут делать

По словам вице-мэра, на спуске планируют обустроить две дренажные системы для того, чтобы отвести воду.

"По состоянию на данный момент завершены проектные работы. Сейчас экспертиза завершает исследование. Мы надеемся, что к концу этого месяца уже будет экспертиза по этому проекту", — заявил Александр Филатов.

После завершения экспертизы в мэрии планируется объявить тендер на ремонт, а до конца октября заключить договор с подрядчиком.

"Нам проектанты говорят, что на выполнение этой работы нужно в идеале семь месяцев, минимально четыре месяца. Мы будем просить, чтобы он сделал еще быстрее — где-то за два с половиной или три месяца  эту работу", — говорит заммэра.

Что происходит на спуске

Напомним, ремонт спуска Маринеско завершили летом 2020 года. Но уже в апреле 2022 года на проезжей части улицы образовалась трещина, а прилегающий к трамвайным путям участок просел. По словам Александра Филатова, геодезические замеры производятся еженедельно и показывают, что склон движется на 1-2 миллиметра.

Также важные новости дня по теме:

Одесса ремонт деньги городской совет Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

12:30 Известно, когда могут "разморозить" прожиточный минимум и минималку в Украине

12:24 В Украине перечислят налоги на недвижимость — как изменятся суммы

12:22 В Одессе директора колледжа поймали на взятке — подробности

12:12 Подрыв пейджеров "Хезболлы" — СМИ рассказали, кто стоит за операцией

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:57 Правоохранители установили приблизительное место казни мечом украинского военного

11:51 В Одессе выделят 5 миллионов на укрепление спуска Маринеско

11:47 Задержание Усика с менеджером в Польше — стали известны причины

11:46 Программа "Власна справа" — украинцы получат на бизнес 4,8 млрд грн

11:39 Военный сбор — кто должен платить и куда идут средства

12:30 Известно, когда могут "разморозить" прожиточный минимум и минималку в Украине

12:24 В Украине перечислят налоги на недвижимость — как изменятся суммы

12:22 В Одессе директора колледжа поймали на взятке — подробности

12:12 Подрыв пейджеров "Хезболлы" — СМИ рассказали, кто стоит за операцией

11:57 Правоохранители установили приблизительное место казни мечом украинского военного

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:51 В Одессе выделят 5 миллионов на укрепление спуска Маринеско

11:47 Задержание Усика с менеджером в Польше — стали известны причины

11:46 Программа "Власна справа" — украинцы получат на бизнес 4,8 млрд грн

11:39 Военный сбор — кто должен платить и куда идут средства

11:36 На Солнце произошло три мощных вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Text

08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
Text

23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Text

21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

Text

21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

Text

20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Text

20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

Text

17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:10 Эксперт предупредил, что зимой могут ввести графики отключения газа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку