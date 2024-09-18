В Одессе потратят 5 миллионов на спуск Маринеска

Люди стоят у предупредительного знака о ремонте дорог. Фото: Новости.

Депутаты Одесского городского совета внесли изменения в бюджет города на 2024 год. В частности, 5 миллионов гривен будет выделено на работы на спуске Маринеско. Ремонт планируется завершить к началу следующего года.

Об этом сегодня на сессии Одесского горсовета рассказал первый заместитель мэра города Александр Филатов.

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Что будут делать

По словам вице-мэра, на спуске планируют обустроить две дренажные системы для того, чтобы отвести воду.

"По состоянию на данный момент завершены проектные работы. Сейчас экспертиза завершает исследование. Мы надеемся, что к концу этого месяца уже будет экспертиза по этому проекту", — заявил Александр Филатов.

После завершения экспертизы в мэрии планируется объявить тендер на ремонт, а до конца октября заключить договор с подрядчиком.

"Нам проектанты говорят, что на выполнение этой работы нужно в идеале семь месяцев, минимально четыре месяца. Мы будем просить, чтобы он сделал еще быстрее — где-то за два с половиной или три месяца — эту работу", — говорит заммэра.

Что происходит на спуске

Напомним, ремонт спуска Маринеско завершили летом 2020 года. Но уже в апреле 2022 года на проезжей части улицы образовалась трещина, а прилегающий к трамвайным путям участок просел. По словам Александра Филатова, геодезические замеры производятся еженедельно и показывают, что склон движется на 1-2 миллиметра.