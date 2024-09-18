За ремонт детского сада под Одессой заплатят 183 млн

Детский сад "Країна мрій" в Доброславе. Фото: Facebook

Управление образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Доброславского поселкового совета выбирает подрядчика для ремонта яслей-сада "Страна грез". За выполнение работ готовы заплатить 183,3 миллиона гривен. Аукцион должен пройти 16 октября.

Об этом Новини.LIVE узнали с платформы Prozorro.

Читайте также:

Полная перестройка

Условия тендера предусматривают демонтаж имеющихся зданий в садике и сооружение на этом же месте двухэтажного корпуса. Также планируется перенести котельную на место хозяйственных построек и обнести ее металлическим забором. Кроме того, подрядчик должен обустроить тротуары, проезд, игровые и спортивные площадки, газоны и палисадники. Все это нужно сделать до 1 декабря 2025 года.

Не первый тендер

В июле в Доброславе уже были торги по выбору подрядчика на ремонт "Страны грез" по такой же цене. В аукционе приняли участие две фирмы - "Инж-Строй" и "Мистдорстрой Сервис". Однако тендерная комиссия забраковала обеих — первую из-за недостатков в документах, вторую из-за отсутствия опыта аналогичных работ.

Отметим, что за составление проектно-сметной документации управления образования Доброслава заплатило около 1,5 миллиона гривен.

Прозрачность и подотчетность

В октябре прошлого года, выступая на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность", поселковый председатель Доброслава Людмила Прокопечко раскритиковала правительство за отмену постановления №520, которое запрещало не первоочередные закупки.

"Вот она была и мы не покупали. А отменили — так мы и покупаем. Откуда мы знаем, что можно, а что нет?", — говорила тогда глава общины.

Напомним, рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при Одесском ОВА проверяет целесообразность осуществляемых в области государственных закупок.