На Дунае браконьеры ловили севрюгу

Браконьеры выпускают севрюгу в воду. Фото: скриншот

Экологические инспекторы обнаружили на Дунае рыбаков, ловивших севрюгу, занесенную в Красную книгу Украины. Рыбу выпустили в море, а браконьеры понесут ответственность.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Что ждет браконьеров

Согласно статье 249 Уголовного кодекса Украины "Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом", отлов краснокнижных рыб карается штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, по данным Всемирного фонда дикой природы, WWF, с 2016-го по 2023 год в Болгарии, Румынии и Украине зафиксировано 395 случаев браконьерства на Дунае и незаконной торговле осетровыми, что привело к гибели 1031 особи этих ценных рыб. Больше всего случаев зафиксировано в Румынии (610), за ней следуют Украина (418) и Болгария (3). Главные ячейки незаконной торговли осетровыми остаются неизменными: Враца (Болгария), Тульча (Румыния) и Одесса (Украина).

Кого нельзя ловить

В Красную книгу Украины занесены около 70 видов рыб, среди которых все осетры, стерлядь, севрюга, шемая, марена, налим, карась золотой, лосось и хариус. Отметим, что осетры являются наиболее исчезающей группой видов рыб в мире. Бассейн Нижнего Дуная — один из последних европейских регионов с самовоспроизводящимися осетровыми популяциями, что делает его приоритетным для сохранения.