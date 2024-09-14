Задержаны браконьеры, которые выловили рыбы на 1,4 млн гривен в Одесской области

Инспекторы пересчитывают незаконно выловленную рыбу. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области задержаны нарушители, которые незаконно выловили рыбы более чем на миллион гривен. Нарушения были зафиксированы во время рыбоохранного рейда. Браконьеры совершали свой промысел на лодках.

Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

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Сообщения Одесского рыбоохранного патруля. Фото: скриншот

Рыбак на озере Сасык

По информации инспекторов, два гражданина незаконно занимались рыбалкой на озере Сасык с помощью запрещенных орудий. Задержаны были на резиновой лодке и использовали 21 сетку для массового отлова рыбы.

Лодка, которую изъяли инспекторы у браконьеров. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Сколько рыбы выловили браконьеры

Нарушители успели выловить 324 особи судака, 122 тарана и 27 лещей в районе рекреационной зоны "Катранка" Белгород-Днестровского района. Общий ущерб, нанесенный государству незаконным отловом, составил 1 397 519 гривен.

Рыба, которую выловили браконьеры. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Какое наказание за незаконный лов рыбы

На горе-рыбаков составлены протоколы по части 4 статьи 85 КУоАП (грубое нарушение Правил рыболовства с применением запрещенных орудий лова). Рыба, лодка, подвесной мотор и сетки были изъяты следственно-оперативной группой. В настоящее время готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.