Задержаны браконьеры, которые выловили рыбы на 1,4 млн гривен в Одесской области

Незаконно выловили рыбы более чем на миллион — на Одесчине задержали браконьеров
В Одесской области задержаны нарушители, которые незаконно выловили рыбы более чем на миллион гривен. Нарушения были зафиксированы во время рыбоохранного рейда. Браконьеры совершали свой промысел на лодках.
Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.
Рыбак на озере Сасык
По информации инспекторов, два гражданина незаконно занимались рыбалкой на озере Сасык с помощью запрещенных орудий. Задержаны были на резиновой лодке и использовали 21 сетку для массового отлова рыбы.
Сколько рыбы выловили браконьеры
Нарушители успели выловить 324 особи судака, 122 тарана и 27 лещей в районе рекреационной зоны "Катранка" Белгород-Днестровского района. Общий ущерб, нанесенный государству незаконным отловом, составил 1 397 519 гривен.
Какое наказание за незаконный лов рыбы
На горе-рыбаков составлены протоколы по части 4 статьи 85 КУоАП (грубое нарушение Правил рыболовства с применением запрещенных орудий лова). Рыба, лодка, подвесной мотор и сетки были изъяты следственно-оперативной группой. В настоящее время готовятся материалы для возбуждения уголовного дела.
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