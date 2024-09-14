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Незаконно виловили риби на понад мільйон — на Одещині затримали браконьєрів

14 вересня 2024 11:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затримано браконьєрів, які виловили риби на 1,4 млн гривень на Одещині
Інспектори перераховують незаконно виловлену рибу. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині затримано порушників, які незаконно виловили риби на понад мільйон гривень. Порушення зафіксували під час рибоохоронного рейду. Браконьєри здійснювали свій промисел на човнах. 

Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Повідомлення Одеського рибоохоронного патруля. Фото: скриншот 

Рибалка на озері Сасик

За інформацією інспекторів, двоє громадян незаконно займалися риболовлею на озері Сасик за допомогою заборонених знарядь. Затримані були на гумовому човні та використовували 21 сітку для масового вилову риби.

Незаконно виловили риби на понад мільйон — на Одещині затримали браконьєрів - фото 2
Човен, який вилучили інспектори у браконьєрів. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Скільки риби виловили браконьєри

Порушники встигли виловити 324 особини судака, 122 тарані та 27 лящів у районі рекреаційної зони "Катранка" Білгород-Дністровського району. Загальні збитки, завдані державі незаконним виловом, становили 1 397 519 гривень.

Незаконно виловили риби на понад мільйон — на Одещині затримали браконьєрів - фото 3
Риба, яку виловили браконьєри. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Яке покарання за незаконний вилов риби

На горе-рибалок складено протоколи за частиною 4 статті 85 КУпАП (грубе порушення Правил рибальства із застосуванням заборонених знарядь лову). Риба, човен, підвісний мотор та сітки були вилучені слідчо-оперативною групою. Наразі готуються матеріали для відкриття кримінальної справи.

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