Затримано браконьєрів, які виловили риби на 1,4 млн гривень на Одещині

Інспектори перераховують незаконно виловлену рибу. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На Одещині затримано порушників, які незаконно виловили риби на понад мільйон гривень. Порушення зафіксували під час рибоохоронного рейду. Браконьєри здійснювали свій промисел на човнах.

Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

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Рибалка на озері Сасик

За інформацією інспекторів, двоє громадян незаконно займалися риболовлею на озері Сасик за допомогою заборонених знарядь. Затримані були на гумовому човні та використовували 21 сітку для масового вилову риби.

Човен, який вилучили інспектори у браконьєрів. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Скільки риби виловили браконьєри

Порушники встигли виловити 324 особини судака, 122 тарані та 27 лящів у районі рекреаційної зони "Катранка" Білгород-Дністровського району. Загальні збитки, завдані державі незаконним виловом, становили 1 397 519 гривень.

Риба, яку виловили браконьєри. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Яке покарання за незаконний вилов риби

На горе-рибалок складено протоколи за частиною 4 статті 85 КУпАП (грубе порушення Правил рибальства із застосуванням заборонених знарядь лову). Риба, човен, підвісний мотор та сітки були вилучені слідчо-оперативною групою. Наразі готуються матеріали для відкриття кримінальної справи.