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Одесити сьогодні залишились без електропостачання — у кого не буде світла до вечора

14 вересня 2024 10:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні — список адрес
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 14 вересня, через ремонтні роботи ДТЕК сотні абонентів південної та центральної розподільчої  електромережі залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути містянам до вечора.

Про це у суботу, 14 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ: 

  • вул. Левітана, 123б. 

Роботи до 18.30

Центральний РЕМ:

  • вул. Новікова, 2 - 5, 10, 12, 12а,12в, 12б, 12г,
  • вул. Виїзна, 1 - 34, 44,
  • вул. Партизанська,  3 - 12, 16, 30,
  • вул. Стовпова, 1- 10, 12, 14, 18, 18, 18а/корп.1, 18б, 18д, 18е, 26,
  • вул. Верстатобудівна, 1, 2а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7, 9, 11 — 19. 

Роботи до 17.00

  • вул. Армійська, 4, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 16,
  • вул. Добровольців (Маршала Говорова), 3/А, 11, 11/Б. 

Роботи до 19.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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