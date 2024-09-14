Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні — список адрес

Одесити сьогодні залишились без електропостачання — у кого не буде світла до вечора
14 вересня 2024 10:48
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 14 вересня, через ремонтні роботи ДТЕК сотні абонентів південної та центральної розподільчої електромережі залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути містянам до вечора.
Про це у суботу, 14 вересня, повідомили в Одеській міській раді.
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Південний РЕМ:
- вул. Левітана, 123б.
Роботи до 18.30
Центральний РЕМ:
- вул. Новікова, 2 - 5, 10, 12, 12а,12в, 12б, 12г,
- вул. Виїзна, 1 - 34, 44,
- вул. Партизанська, 3 - 12, 16, 30,
- вул. Стовпова, 1- 10, 12, 14, 18, 18, 18а/корп.1, 18б, 18д, 18е, 26,
- вул. Верстатобудівна, 1, 2а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7, 9, 11 — 19.
Роботи до 17.00
- вул. Армійська, 4, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 16,
- вул. Добровольців (Маршала Говорова), 3/А, 11, 11/Б.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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