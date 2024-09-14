Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні — список адрес

Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 14 вересня, через ремонтні роботи ДТЕК сотні абонентів південної та центральної розподільчої електромережі залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути містянам до вечора.

Про це у суботу, 14 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

вул. Левітана, 123б.

Роботи до 18.30

Центральний РЕМ:

вул. Новікова, 2 - 5, 10, 12, 12а,12в, 12б, 12г,

вул. Виїзна, 1 - 34, 44,

вул. Партизанська, 3 - 12, 16, 30,

вул. Стовпова, 1- 10, 12, 14, 18, 18, 18а/корп.1, 18б, 18д, 18е, 26,

вул. Верстатобудівна, 1, 2а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7, 9, 11 — 19.

Роботи до 17.00

вул. Армійська, 4, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 16,

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 3/А, 11, 11/Б.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: