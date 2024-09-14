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Одесситы сегодня остались без электроснабжения — у кого не будет света до вечера

14 сентября 2024 10:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Кто из одесситов останется без света сегодня.
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 14 сентября, из-за ремонтных работ ДТЭК сотни абонентов южной и центральной распределительной электросети остались без света. Электроснабжение обещают вернуть горожанам к вечеру.

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

  • ул. Левитана, 123б.

Работы до 18.30

Центральный РЭС:

  • ул. Новикова, 2 - 5, 10, 12, 12а, 12в, 12б, 12г,
  • ул. Выездная, 1 – 34, 44,
  • ул. Партизанская, 3 – 12, 16, 30,
  • ул. Столбовая, 1- 10, 12, 14, 18, 18, 18а/корп.1, 18б, 18д, 18е, 26,
  • ул. Станки, 1, 2а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7, 9, 11 - 19.

Работы до 17.00

  • ул. Армейская, 4, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 16,
  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 3/А, 11, 11/Б.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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