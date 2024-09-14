Кто из одесситов останется без света сегодня.

Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 14 сентября, из-за ремонтных работ ДТЭК сотни абонентов южной и центральной распределительной электросети остались без света. Электроснабжение обещают вернуть горожанам к вечеру.

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

ул. Левитана, 123б.

Работы до 18.30

Центральный РЭС:

ул. Новикова, 2 - 5, 10, 12, 12а, 12в, 12б, 12г,

ул. Выездная, 1 – 34, 44,

ул. Партизанская, 3 – 12, 16, 30,

ул. Столбовая, 1- 10, 12, 14, 18, 18, 18а/корп.1, 18б, 18д, 18е, 26,

ул. Станки, 1, 2а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7, 9, 11 - 19.

Работы до 17.00

ул. Армейская, 4, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 16,

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 3/А, 11, 11/Б.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: