В Раздельной молодые люди сожгли полицейскую машину

В Раздельной подожгли полицейскую машину. Фото: ГУНП

В Раздельной двое молодых людей подожгли полицейскую машину. К счастью, никто не пострадал. Поджигателей задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Задания в мессенджере

Злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли автомобиль, припаркованный на стоянке возле админздания. Сотрудники полиции сразу обнаружили и потушили пожар. Подозреваемых задержали уже через час. Ими оказались двое односельчан из Раздельнянской громады, 17 и 19 лет.

Как выяснили правоохранители, со старшим из ребят связался в мессенджере неизвестный "куратор" и предложил за деньги сжечь полицейский автомобиль. Тот сразу согласился и сагитировал для участия в преступлении младшего приятеля. Поджог молодые люди сняли на видео и отправили куратору. Правда, деньги они так и не получили.

Что угрожает поджигателям

Молодым людям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ( преднамеренное повреждение имущества, совершенное методом поджога). Если суд признает молодых людей виновными, им грозит до 10 лет заключения. В настоящее время они находятся под стражей.