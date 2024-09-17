Под Одессой мужчина забил до смерти гражданскую дружину

Полицейские задерживают подозреваемого. Фото: ГУНП в Одесской области

Житель Южненского общества до смерти забил гражданскую жену. Затем он сам вызвал скорую и полицию, пытаясь убедить их, что смерть наступила по естественным причинам.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Что произошло

Медиков и правоохранителей вызвал домой 55-летний мужчина. Он рассказал, что нашел свою 45-летнюю сожительницу без признаков жизни. По его словам, в последние дни она плохо чувствовала себя. Впрочем, судебно-медицинская экспертиза доказала, что женщина умерла из-за повреждений внутренних органов.

В конце концов муж признался, что они с женой поссорились и он несколько раз ударил ее коленом в живот. Женщина упала, а сожитель ушел из дома. Когда он вернулся, она уже была мертва. По словам мужчины, он не признался во всем сразу, потому что испугался ответственности.

Что грозит

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей. В настоящее время он находится под стражей. Согласно ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до десяти лет лишения свободы.