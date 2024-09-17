Під Одесою чоловік забив до смерті цивільну дружин

Поліцейські затримують підозрюваного. Фото: ГУНП в Одеській області

Мешканець Южненської громади до смерті забив цивільну дружину. Потім він сам викликав швидку і поліцію, намагаючись переконати їх, що смерть настала внаслідок природних причин.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Що сталося

Медиків і правоохоронців викликав до себе додому 55-річний чоловік. Він розповів, що знайшов свою 45-річну співмешканку без ознак життя. За його словами, останніми днями вона погано почувалася. Втім, судово-медична експертиза довела, що жінка померла через ушкодження внутрішніх органів.

Зрештою, чоловік зізнався, що вони з дружиною посварилися і він кілька разів вдарив її коліном у живіт. Жінка впала, а співмешканець пішов з будинку. Коли він повернувся, вона вже була мертва. За словами чоловіка, він не зізнався в усьому одразу, бо злякався відповідальності.

Що загрожує

Чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої. Наразі він перебуває під вартою. Згідно з ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.