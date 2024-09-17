Під Одесою чоловік забив до смерті цивільну дружин

На Одещині чоловік убив свою дружину під час скандалу та хотів уникнути покарання
Мешканець Южненської громади до смерті забив цивільну дружину. Потім він сам викликав швидку і поліцію, намагаючись переконати їх, що смерть настала внаслідок природних причин.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Що сталося
Медиків і правоохоронців викликав до себе додому 55-річний чоловік. Він розповів, що знайшов свою 45-річну співмешканку без ознак життя. За його словами, останніми днями вона погано почувалася. Втім, судово-медична експертиза довела, що жінка померла через ушкодження внутрішніх органів.
Зрештою, чоловік зізнався, що вони з дружиною посварилися і він кілька разів вдарив її коліном у живіт. Жінка впала, а співмешканець пішов з будинку. Коли він повернувся, вона вже була мертва. За словами чоловіка, він не зізнався в усьому одразу, бо злякався відповідальності.
Що загрожує
Чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої. Наразі він перебуває під вартою. Згідно з ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
Читайте Новини.LIVE!