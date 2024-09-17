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Отримали завдання від куратора — на Одещині затримали паліїв поліцейської машини

17 вересня 2024 17:52
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Роздільній молодики спалили поліцейську машину
У Роздільній підпалили поліцейську машину. Фото: ГУНП
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Роздільній двоє молодиків підпалили поліцейську машину. На щастя, ніхто не постраждав. Підпалювачів затримали.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Завдання в месенджері

Зловмисники облили легкозаймистою рідиною й підпалили автівку, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. Працівники поліції одразу виявили і загасили пожежу. Підозрюваних затримали вже за годину. Ними виявилися двоє односельців з Роздільнянської громади, 17 і 19 років.  

Як з’ясували правоохоронці, зі старшим з хлопців зв’язався у месенджері невідомий "куратор" і запропонував за гроші спалити поліцейське авто. Той одразу погодився й загітував до участі у злочині молодшого приятеля. Підпал молодики зняли на відео й відправили куратору. Щоправда, гроші вони так і не отримали. 

Що загрожує паліям

Юнакам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексі ( умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Якщо суд визнає молодиків винними, їм загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі вони перебувають під вартою.

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