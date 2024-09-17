На Дунаї браконьєри ловили севрюгу

Браконьєри випускають севрюгу у воду. Фото: скриншот

Екологічні інспектори виявили на Дунаї рибалок, які ловили севрюгу, яка занесена до Червоної книги України. Рибу випустили у море, а браконьєри понесуть відповідальність.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Що чекає браконьєрів

Згідно зі статтею 249 Кримінального кодексу України "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом", вилов червонокнижних риб карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, за даними Всесвітнього фонду дикої природи, WWF, з 2016-го по 2023 рік у Болгарії, Румунії та Україні зафіксовано 395 випадків браконьєрства на Дунаї та незаконної торгівлі осетровими, що призвело до загибелі 1 031 особини цих цінних риб. Найбільше випадків зафіксовано в Румунії (610), за нею йдуть Україна (418) та Болгарія (3). А головні осередки незаконної торгівлі осетровими залишаються незмінними: Враца (Болгарія), Тульча (Румунія) та Одеса (Україна).

Кого не можна ловити

До Червоної книги України занесені близько 70 видів риб, серед яких усі осетри, стерлядь, севрюга, шемая, марена, налим, карась золотий, лосось і харіус. Відзначимо, що осетри є найбільш зникаючою групою видів риб у світі. Басейн Нижнього Дунаю — один з останніх європейських регіонів із самовідтворюваними популяціями осетрових, що робить його пріоритетним для збереження.