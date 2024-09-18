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Країна мрій за 183 мільйони — під Одесою оголосили черговий супер-дорогий тендер

18 вересня 2024 09:18
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
За ремонт дитячого садка під Одесою заплатять 183 млн
Дитячий садок "Країна мрій" у Доброславі. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Доброславської селищної ради обирає підрядника для ремонту ясел-садку "Країна мрій". За виконання робіт готові заплатити 183,3 мільйони гривень. Аукціон має відбутися 16 жовтня.

Про це Новини.LIVE дізналися з платформи Prozorro.

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Умови тендеру передбачають демонтаж наявних будівель  садочку і спорудження на цьому ж місці двоповерхового корпусу. Також планується перенести котельню на місце господарчих споруд і обнести її металевим парканом. Крім того, підрядник має облаштувати тротуари, проїзд, ігрові та спортивні майданчики, газони і палісадники. Все це необхідно зробити до 1 грудня 2025 року.  

Не перший тендер

У липні у Доброславі вже були торги з вибору підрядника на ремонт "Країни мрій" за таку ж саму ціну. В аукціоні взяли участь дві фірми — "Інж-Строй" та "Містдорбуд Сервіс". Однак, тендерна комісія забракувала обох — першу через недоліки у документах, другу через відсутність досвіду аналогічних робіт.  

Зазначимо, що за складання проєктно-кошторисної документації управління освіти Доброслава заплатило майже 1,5 мільйони гривень.       

Прозорість і підзвітність

У жовтні минулого року, виступаючи на засіданні робочої групи "Прозорість і підзвітність", селищна голова Доброслава Людмила Прокопечко розкритикувала уряд за скасування постанови №520, яка забороняла не першочергові закупівлі.

"Ось вона була і ми не купували. А відмінили — так ми і купуємо. Звідки ми знаємо, що можна, а що ні?", — говорила тоді очільниця громади. 

Нагадаємо, робоча група "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА перевіряє доцільність державних закупівель, що здійснюються в області.

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ремонт тендер Одеська область Одеська ОДА дитячий садочок

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