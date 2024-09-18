В Одессу из Днепра отправили кастрюли с гранатами

Полицейский фотографирует изъятые гранаты. Фото: ГУНП в Одесской области

Двое дельцов из Днепра наладили торговлю оружием. Посылки с товаром они отправляли в Одессу, укрывая среди бытовых вещей. Теперь им грозят продолжительные тюремные сроки.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Опасные посылки

По данным следствия, двое жителей Днепра, 28 и 38 лет, отправили покупателю в Одессу гранаты разной модификации. Боеприпасы спрятали в бытовые предметы – кастрюли, шланг для душа и другие. Два заказа старший фигурант отправил сам, еще один совместно с товарищем. В общей сложности они продали семь гранат и заработали почти 17 тысяч гривен.

Сами дельцы купили боеприпасы у неустановленного пока лица.

Торговцев оружием задержали в Днепре. Во время обыска у младшего из них обнаружили еще и 30 патронов калибра 5х45 мм. В настоящее время задержанные находятся под стражей, но могут выйти на свободу под залог. Все проданные ими гранаты изъяли.

Какое наказание за торговлю оружием

Согласно ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. Что же касается гладкоствольного охотничьего оружия, то здесь предусмотрена административная ответственность.