В Одессе из семей погибших воинов требуют деньги за похороны

Требуют деньги — родственники погибших воинов жалуются на проблемы с погребением в Одессе
В ветеранские организации регулярно обращаются семьи погибших военных с жалобами на проблемы с организацией похорон. У семей требуют деньги, кроме того, в городе не хватает катафалков.
Об этом сообщили в ветеранской организации Veterans HUB Odesa.
Деньги за бесплатные услуги
По словам заместителя председателя Veterans HUB Николая Сторожука, проблемы с захоронениями военных в Одессе приобрели систематический характер. В частности, тела погибших не выдают родным, пока те не заплатят деньги. Такие вопросы постоянно приходится решать в "ручном" режиме.
"Зачастую семьи погибших в трудный эмоциональный момент платят деньги за услуги, гарантированные государством, как безвозмездные", — говорит Николай Сторожук.
Кроме того, в Одессе не хватает катафалков. Для погребений военных город выделил только один автомобиль, который может быть одновременно задействован на 3-4 церемониях.
Что говорит закон
Семья погибшего военнослужащего может получить пособие на проведение похорон и сооружение памятника. В настоящее время предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов по состоянию на дату гибели военного.
Для получения пособия на погребение необходимо обратиться с заявлением в органы местного самоуправления. К ней прилагаются следующие документы:
- паспорт и идентификационный код лица, обращающегося за помощью;
- свидетельство о смерти военного;
- копии документов, подтверждающих степень родства заявителя и погибшего;
- копия документа, подтверждающего участие военного в боевых действиях (справка из воинской части об обстоятельствах гибели или сообщение о гибели защитника, поступающего родным от ТЦК).
Если местные власти внезапно отказываются выплачивать денежную помощь членам семьи погибшего, предусмотренную на похороны, такое решение можно обжаловать в суде.
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