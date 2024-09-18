В Одессе из семей погибших воинов требуют деньги за похороны

Аллея Героев на Западном кладбище Одессы. Фото: Одесская РВА

В ветеранские организации регулярно обращаются семьи погибших военных с жалобами на проблемы с организацией похорон. У семей требуют деньги, кроме того, в городе не хватает катафалков.

Об этом сообщили в ветеранской организации Veterans HUB Odesa.

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Деньги за бесплатные услуги

По словам заместителя председателя Veterans HUB Николая Сторожука, проблемы с захоронениями военных в Одессе приобрели систематический характер. В частности, тела погибших не выдают родным, пока те не заплатят деньги. Такие вопросы постоянно приходится решать в "ручном" режиме.

"Зачастую семьи погибших в трудный эмоциональный момент платят деньги за услуги, гарантированные государством, как безвозмездные", — говорит Николай Сторожук.

Кроме того, в Одессе не хватает катафалков. Для погребений военных город выделил только один автомобиль, который может быть одновременно задействован на 3-4 церемониях.

Что говорит закон

Семья погибшего военнослужащего может получить пособие на проведение похорон и сооружение памятника. В настоящее время предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов по состоянию на дату гибели военного.

Для получения пособия на погребение необходимо обратиться с заявлением в органы местного самоуправления. К ней прилагаются следующие документы:

паспорт и идентификационный код лица, обращающегося за помощью;

свидетельство о смерти военного;

копии документов, подтверждающих степень родства заявителя и погибшего;

копия документа, подтверждающего участие военного в боевых действиях (справка из воинской части об обстоятельствах гибели или сообщение о гибели защитника, поступающего родным от ТЦК).

Если местные власти внезапно отказываются выплачивать денежную помощь членам семьи погибшего, предусмотренную на похороны, такое решение можно обжаловать в суде.