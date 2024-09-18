Сколько кораблей с "Калибрами" вывели россияне у моря

Реагируйте на тревоги — россияне вывели ракетоноситель в Черное море
На утро среды, 18 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. Еще пять караулят в Средиземном море.
Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
Корабли в морях
- Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;
- Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;
- Средиземное море — пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.
Какие российские ракетоносители Украина потопила и повредила за время войны
Украина продолжает наносить удары по российскому флоту. Военные успешно потопили несколько важных кораблей РФ, в частности:
Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").
Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.
Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").
Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.
Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).
Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.
Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").
Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.
Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").
Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.
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