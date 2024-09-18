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До вечера без электрики — кому из одесситов отключили свет

18 сентября 2024 09:46
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет света 18 сентября
Электричество за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 18 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.

Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета .

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Северный РЭС:

  • ул. Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;
  • ул. Балтская дорога, 28;
  • пров. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • ул. Карышковского, 2-60;
  • ул. Жевахова;
  • ул. Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • ул. Рыночная, 7;
  • ул. 2-я Пересыпская, 32, 34;
  • ул. 3-я Пересыпская, 19, 21, 23, 25, 27;
  • ул. 7-я Пересыпская, 8-50А;
  • ул. 9-я Пересыпская, 7А;
  • пер. 2-й Балтский, 1-32;
  • пер. 3-й Балтский, 1-39;
  • пер. 4-й Балтский, 2-14;
  • пер. 5-й Балтский, 7-25;
  • пер. 6-й Балтский, 1-47;
  • пер. 7-й Балтский, 1-14;
  • пер. 8-й Балтский, 1-11;
  • ул. Локомотивная, 1-27;
  • ул. Мицкевича, 9;
  • ул. Рельефная, 1–27;
  • ул. Степная, 1-14;
  • пер. 1-й Черноморский, 3-18, 21Б, 5-44А;
  • пер. 2-й Черноморский, 1-34;
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34;
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43;
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19/10;
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10;
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8;
  • пер. 8-й Черноморский, 1-54;
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18;
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20;
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44;
  • пер. 1-й Балтский, 1-11;
  • 39-я линия на жилом массиве, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;
  • 40-я линия на жилом массиве, 5;
  • ул. Победы, 47-87;
  • ул. Соляная, 4-85;
  • ул. Центральная, 2-36.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • ул. Цветочная, 1-87/корп.5;
  • ул. Толбухина, 1-34;
  • дорога Фонтанская, 36А-52.

Работы до 19:00.

  • Ул. Симоненко, 2а;
  • ул. Вторая, 20;
  • ул. Вторая /Черноморка/, 18б.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • ул. Пантелеймоновская, 25;
  • ул. Столбовая, 1, 19;
  • ул. Партизанская, 7/9;
  • пер. Шампанский, 12,14.

Работы до 17:00.

  • ул. Гагаринское плато, 5а;
  • бул. Французский, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г;
  • ул. Генуэзская, 24/Б.

Работы до 14:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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