Будет ли тепло зимой в Николаеве – мэр города Александр Сенкевич о состоянии энергетики

Разрушенное здание после попадания ракеты в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Николаев — город герой! Несмотря на то, что он практически был осажден и без воды, город выстоял и "русский мир" не смог поглотить его. Тогда эвакуировали местных жителей, завозили продукты и воду практически одной дорогой — Одесса-Николаев, которую сейчас называют дорогой жизни. Сейчас российские войска отражены, но город до сих пор страдает от постоянных ракетных обстрелов и дронов. Местные говорят — это своего рода месть за то, что не подчинились и не сдались, а боролись и отстояли свое право быть свободными.

Как сейчас живет Николаев, с какими проблемами приходится сталкиваться и на каком этапе подготовка к зиме? Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал мэр Александр Сенкевич.

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Николаев сегодня

Сигналы тревоги в Николаеве уже стали привычным делом, предупреждения об опасности здесь звучат не менее четырех раз в день. А каждую ночь над городом кружат сразу несколько ''шахедов''. Отразить все атаки не всегда удается, поэтому, к сожалению, есть не только разрушения, но и жертвы среди мирного населения. Как и у всех прифронтовых городов, здесь также ощущается нехватка денег. Большой бизнес не работает, остались малые предприниматели и те, кто не уехал в самом начале, поэтому бюджет пополняется не так, как раньше. При этом расходы увеличились в разы, ведь восстанавливать разрушенное жилье и инфраструктуру нужно, содержание школ, больниц, детских садов тоже никто не отменял. Да и незащищенных граждан необходимо поддерживать.

"Нам действительно не хватает денег. Мы обратились к государству для того, чтобы нам профинансировали из государственного бюджета субвенцию, чтобы мы могли закрыть базовые нужды, то есть восстановление домов и критической инфраструктуры, это соцзащита и оплата коммунальных услуг, на которые у нас последние два-три месяца нет денег", — отмечает мэр города Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE

Но, несмотря на основные трудности и постоянные разрушения критической инфраструктуры, Николаев все же готовится к предстоящему отопительному сезону. Благодаря совместной работе с международными партнерами и, прежде всего, правительством Дании, котельные города проходят реконструкцию, повышается их энергоэффективность и прорабатываются варианты тотальных блэкаутов.

"Все ухудшается тем, что в Николаеве нет питьевой воды. Мы до сих пор используем техническую воду с повышением содержания соли и, собственно, сегодня наша задача еще подготовить систему водоочистки. Чтобы запускать только очищенную воду в нашу систему отопления", — говорит мэр.

Александр Сенкевич о подготовке к отопительному сезону. Фото: Новини.LIVE

Все будут с теплом

Сегодня в Николаеве две теплоснабжающие организации централизованного теплоносителя: одна — местная городская, а вторая — Николаевоблтеплоэнерго. Несмотря на то, что вторая называется облтеплоэнерго, она фактически городская. По словам мэра, ее перевели в подчинение города и сегодня при поддержке международного банка все 92 котельных практически готовы к зиме.

"О ЧАО "Николаевская ТЭЦ", которая обеспечивает 40% людей, там проблемы есть. Сети этой организации уже не менялись многие десятилетия. Поэтому сегодня мы помогаем им заменить часть сетей. Собственно, они готовы где-то процентов на 60. Что касается нашей городской организации, она готова где-то в процентах на 80. Это подразумевается прокачанные, проверенные все системы, заменяются те, которые после прокачки показали себя не очень хорошо. Пока все идет по плану. Николаев будет с теплом в любом случае", — рассказывает Александр Сенкевич.

Ситуация с питьевой водой

Ситуация с питьевой водой в городе остается достаточно сложной. Конечно, нужно разделить вообще систему водоснабжения на две системы: одна — это снабжение и другая — распределение по огороду. В настоящее время на уровне государства решается вопрос обеспечения альтернативного источника водоснабжения питьевой воды. До апреля 2022 пресная вода поставлялась в Николаев из речки Днепр. Однако россияне специально уничтожили, сейчас подступиться к месту из-за постоянных обстрелов невозможно. Поэтому было принято решение тянуть новую ветку трубопровода из Южного Буга, которая будет находиться выше Николаева в районе Новая Одесса.

"Рядом с Николаевом вода соленая, именно сейчас эту воду мы берем и очищаем до технического уровня. Но не можем снизить уровень соли, которая разрушает нашу систему водоснабжения. Сегодня мы иногда называем Николаев маленькой Венецией, потому что постоянно идут протечки нашей системы водоснабжения и внутридомовых сетей", — говорит мэр.

Жители Николаева набирают питьевую воду. Фото: Новини.LIVE

В настоящее время городские чиновники достаточно тесно сотрудничают с НЕФКО (Международная финансовая организация Северная экологическая финансовая корпорация), которая помогает реализовывать пилотный проект по замене железных труб на пластиковые в системе водоснабжения в одном из районов города. Кроме того, есть планы по замене магистральных водопроводов, однако эти работы уже будут за деньги из государственного бюджета. Над этим сейчас работает областная военная администрация.

"Ну, конечно, имея этот опыт, мы планируем в городе заменить и все другие сети. Ну, а пока их ремонтируем и с помощью наших партнеров, заменяем насосное оборудование более энергоэффективным", — делится Александр Сенкевич.

Люди набирают воду в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к блэкауту

То, что предстоящая зима будет тяжелой, уже говорят все эксперты и политики. С учетом постоянных атак на нашу энергосистему и недостаток генерации все города ищут альтернативные пути на случай повторяющихся блэкаутов. Николаев не исключение. Так вместе с европейскими и японскими партнерами сейчас рассматривается вопрос установления газопоршневых систем генерации электроэнергии.

"В этом нам также помогают иностранные партнеры. Потому что Николаевский бюджет очень пострадал после полномасштабного вторжения. Плюс после того, как у нас забрали военное НДФЛ, это 2,7 млрд для города Николаева. Мы вообще очень сильно обеднели, потому что до полномасштабного вторжения НДФЛ составила 26% бюджета. Поэтому сейчас мы выживаем благодаря нашему сотрудничеству с международными донорами с международными партнерами", — сетует городской голова.

Мэр Николаева о подготовке к блэкауту. Фото: Новини.LIVE

Но все же главная задача, которая сегодня стоит перед руководством города в будущем, это все-таки сотрудничество и партнерство для создания международных предприятий. Таким образом будут и рабочие места, и пополнение бюджета. Грантовая помощь — это хорошо, но лучше зарабатывать самим.

Медицинское обслуживание

Главное травматологическое отделение Николаевской больницы скорой помощи было практически уничтожено прямым попаданием российской ракеты. Однако благодаря партнерам из Казахстана здание отстроили, при этом из бюджета на эти цели деньги не были потрачены.

"Сейчас мы отделение за свой счет соединяем с больницей скорой помощи туннелем, чтобы был переход не по улице и оно сможет нормально функционировать. Что касается всех других учреждений, то где нужно было мы вставили новые окна и восстановили повреждения. Сегодня тоже занимаемся вопросом энергонезависимости, устанавливаем там солнечные панели, накопители воды. Все наши медицинские учреждения сегодня работают в полном объеме, как это было до полномасштабного вторжения со стороны РФ", — подчеркнул мэр.

Учебный процесс

Сегодня в городе Николаеве впервые за годы полномасштабного вторжения открылись школы. Правда, не все, а только те, где есть укрытия, таких около половины. Работа по проектированию и строительству бомбоубежищ в тех школах, где это возможно, продолжается. Деньги на эти цели снова предоставляют международные партнеры.

"Все школы, которые работают, у нас снабжены водой, и обязательным условием для их открытия является наличие укрытия. Сейчас обучение проводится по гибридной системе. Дети из школ, которые не работают, учатся во вторую смену в школе, которая работает. Есть достаточно большой процент родителей, которые приняли решение продолжать обучение своих детей онлайн", — рассказывает Александр Сенкевич.

Указатель вблизи школы. Фото: Новини.LIVE

Люди возвращаются

До полномасштабного вторжения в Николаеве проживало около 480 тысяч человек. В худшие времена — летом 22 года, остались и не уехали около 230 тысяч жителей. Чуть больше половины все же тогда покинули свой огород, ибо это была необходимость.

"Я, как городской голова, говорил о том, что им нужно выезжать, чтобы не подвергать себя опасности. Когда ракета попадает в многоэтажку, полностью разрушается весь подъезд. И, к сожалению, гибнут люди. Но их количество очень мало, потому что все остальные квартиры были пустыми, люди уехали", — отмечает мэр.

Разрушенный в результате удара дом в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

Сейчас ситуация изменилась, в огород постепенно возвращаются те, кто выехали ранее. Уже сейчас в нем снова насчитывается около 450 тысяч человек. Часть из них, примерно 60 тысяч, это ВПЛ люди из Херсона и Херсона.

Николаев будущего

Сегодня у Николаева есть дальновидные планы. Да, стратегия развития, принятая до 2027 года, уже вряд ли успеет реализоваться. Да и забегать совсем вперед, пока в стране война, не стоит, ведь ситуация меняется не каждый день, а каждый час. Но ясно одно, что после победы понадобится план обновления, и над ним сейчас ведется работа. Чтобы как только появится, можно реализовать его в жизнь совместно с международными партнерами и с привлечением иностранных капиталов.

"Я очень надеюсь, что николаевцы поменяют свое отношение к миру, который сейчас помогает нам. Николаев некоторое время был в истории своей закрытым городом, и мы до сих пор открываемся миру. Я думаю, что война многое изменила в головах николаевцев. И я очень надеюсь, что мы все вместе будем рассматривать войну не только как горе, как случившуюся с нами беду, но и как повод стать лучшими. Сделать наш город более энергоэффективным, комфортным, лучше. Часто говорят, что Украина хочет восстанавливаться по принципу Build Back Better, то есть строить прошлое лучше. Я говорю, что мы хотим Build Forward, то есть строить вперед — лучше, чем у нас было и прогрессивнее. Поэтому рассматриваем войну как шанс стать лучше'', — заключает Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич — мэр Николаева. Фото: Новини.LIVE

Николаев не только выстоял под ежедневными обстрелами, но продолжает жить, строя планы на перспективу. Сегодня этот город как символ стойкости украинцев — более двух лет без питьевой воды, с блэкаутами и бомбардировками. Николаев показал свой дух патриотизма, свободы и жизнерадостности.