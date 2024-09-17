Чи буде тепло взимку в Миколаєві - мер міста Олександр Сєнкевич про стан енергетики

Зруйнований будинок після попадання ракети в Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Миколаїв — місто герой! Попри те, що він практично був в облозі і без води, місто вистояло і "русский мир" не зміг поглинути його. Тоді евакуювали місцевих жителів, завозили продукти та воду практично однією дорогою — Одеса-Миколаїв, яку зараз називають дорогою життя. Зараз російські війська відбито, але місто досі страждає від постійних ракетних обстрілів та дронів. Місцеві кажуть — це свого роду помста за те, що не підкорилися і не здалися, а боролися та відстояли своє право бути вільними.

Як нині живе Миколаїв, з якими проблемами доводиться стикатися та на якому етапі підготовка до зими? Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE розповів мер Олександр Сєнкевич.

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Миколаїв сьогодні

Сигнали тривоги в Миколаєві вже стали звичною справою, попередження про небезпеку тут звучать щонайменше чотири рази на день. А щоночі над містом кружляють одразу кілька ''шахедів''. Відбити всі атаки не завжди вдається, тому, на жаль, є не лише руйнування, а й жертви серед мирного населення. Як і у всіх прифронтових міст, тут також відчувається брак грошей. Великий бізнес не працює, залишилися стійкі малі підприємці і ті, хто не виїхали на самому початку, тому бюджет поповнюється не так, як раніше. При цьому витрати збільшилися в рази, адже відбудовувати зруйноване житло та інфраструктуру потрібно, утримання шкіл, лікарень, дитячих садків теж ніхто не скасовував. Та й не захищених громадян необхідно підтримувати.

"Нам справді не вистачає грошей. Ми звернулися до держави для того, щоб нам профінансували з державного бюджету субвенцію, щоб ми могли закрити базові потреби, тобто відновлення будинків та критичної інфраструктури, це соцзахист та оплата комунальних послуг, на які у нас на останні два-три місяці немає грошей", — зазначає мер міста Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE

Але попри основні труднощі та постійні руйнування критичної інфраструктури, Миколаїв все ж таки готується до майбутнього опалювального сезону. Завдяки спільній роботі з міжнародними партнерами та насамперед урядом Данії, котельні міста проходять реконструкцію, підвищується їхня енергоефективність та опрацьовуються варіанти тотальних блекаутів.

"Все погіршується тим, що у Миколаєві немає питної води. Ми досі використовуємо технічну воду з підвищенням вмісту солі та, власне, сьогодні наше завдання ще підготувати систему водоочищення. Щоб запускати лише очищену воду до нашої системи опалення", — каже мер.

Олександр Сєнкевич про підготовку до опалювального сезону. Фото: Новини.LIVE

Усі будуть із теплом

Сьогодні у Миколаєві дві теплопостачальні організації централізованого теплоносія: одна — місцева (міська), а друга — Миколаївоблтеплоенерго. Незважаючи на те, що друга називається облтеплоенерго, вона фактично є міською. За словами мера, її перевели у підпорядкування місту і сьогодні за підтримки міжнародного банку всі 92 котельні практично готові до зими.

"Щодо ПрАТ Миколаївська ТЕЦ, яка забезпечує 40% людей, там є проблеми. Мережі цієї організації вже не змінювалися багато десятиліть. Тому сьогодні ми допомагаємо їм частину мереж замінити. Власне, вони готові десь відсотків на 60. Що стосується нашої міської організації, вона готова десь у відсотках на 80. Це мається на увазі прокачані, перевірені всі системи, замінюються ті, які після прокачування показали себе не дуже добре. Поки що все йде за планом. Миколаїв буде з теплом у будь-якому випадку", — розповідає Олександр Сєнкевич.

Ситуація із питною водою

Ситуація з питною водою у місті залишається досить складною. Звичайно, потрібно розділити взагалі систему водопостачання на дві системи: одна — це постачання та інша — розподіл по місту. Наразі на рівні держави вирішується питання забезпечення альтернативного джерела водопостачання питної води. До квітня 2022 року прісна вода постачалася до Миколаєва з річки Дніпро. Однак росіяни спеціально знищили, зараз підступитися до місця через постійні обстріли неможливо. Тому було ухвалено рішення тягнути нову гілку трубопроводу з Південного Бугу, яка перебуватиме вище Миколаєва в районі міста Нова Одеса.

"Поруч із Миколаєвом вода солона, саме зараз цю воду ми беремо та очищаємо до рівня технічного. Але не можемо знизити рівень солі, яка руйнує нашу систему водопостачання. Сьогодні ми іноді називаємо Миколаїв маленькою Венецією, бо постійно йдуть протікання нашої системи водопостачання та внутрішньобудинкових мереж", — каже мер.

Мешканці Миколаєва набирають питну воду. Фото: Новини.LIVE

Наразі міські чиновники досить тісно співпрацюють із НЕФКО (Міжнародна фінансова організація Північна екологічна фінансова корпорація), яка допомагає реалізовувати пілотний проєкт із заміни залізних труб на пластикові системи водопостачання в одному з районів міста. Крім цього, є плани щодо заміни магістральних водопроводів, проте ці роботи вже будуть за гроші із державного бюджету. Над цим зараз працює обласна військова адміністрація.

"Ну, звісно, ​​маючи цей досвід, ми плануємо в місті замінити й всі інші мережі. Ну, а поки що їх ремонтуємо і за допомогою наших партнерів, замінюємо насосне обладнання на більш енергоефективне", — ділиться Олександр Сєнкевич.

Люди набирають воду у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до блекауту

Те, що майбутня зима буде важкою, вже говорять усі експерти та політики. З урахуванням постійних атак на нашу енергосистему і нестачу генерації всі міста шукають альтернативні шляхи на випадок блекаутів, що повторюються. Миколаїв не виняток. Так разом із європейськими та японськими партнерами зараз розглядається питання щодо встановлення газопоршневих систем генерації електроенергії.

"У цьому нам також допомагають іноземні партнери. Тому що Миколаївський бюджет дуже постраждав після повномасштабного вторгнення. Плюс після того, як у нас забрали військове ПДФО, це 2,7 млрд для міста Миколаєва. Ми взагалі дуже сильно обідніли, бо до повномасштабного вторгнення ПДФО становила 26% бюджету. Тому зараз ми виживаємо завдяки нашій співпраці з міжнародними донорами з міжнародними партнерами", — нарікає міський голова.

Мер Миколаєва про підготовку до блекауту. Фото: Новини.LIVE

Але все ж таки головне завдання, яке сьогодні стоїть перед керівництвом міста в майбутньому, це все-таки співпраця та партнерство для створення міжнародних підприємств. Таким чином, будуть і робочі місця, і поповнення бюджету. Грантова допомога — це добре, але краще заробляти самим.

Медичне обслуговування

Головне травматологічне відділення Миколаївської лікарні швидкої допомоги було практично знищене прямим попаданням російської ракети. Однак завдяки партнерам із Казахстану будівлю відбудували, при цьому з бюджету на ці цілі не було витрачено грошей.

"Зараз ми відділення власним коштом з'єднуємо з лікарнею швидкої допомоги тунелем, щоб був перехід не вулицею і воно зможе нормально функціонувати. Щодо всіх інших установ, то де потрібно було ми вставили нові вікна та відновили пошкодження. Сьогодні теж займаємось питанням енергонезалежності, встановлюємо там сонячні панелі, накопичувачі води. Усі наші медичні установи сьогодні працюють у повному обсязі, як це було до повномасштабного вторгнення з боку РФ", — наголосив мер.

Навчальний процес

Сьогодні у місті Миколаєві вперше за роки повномасштабного вторгнення відкрилися школи. Щоправда, не всі, а лише ті, де є укриття, таких близько половини. Робота з проєктування та будівництва бомбосховищ у тих школах, де це можливо, продовжується. Гроші на ці цілі знову надають міжнародні партнери.

"Усі школи що працюють у нас забезпечені водою та обов'язковою умовою для їх відкриття є наявність укриття. Зараз навчання проводиться за гібридною системою. Діти зі шкіл, які не працюють, навчаються у другу зміну у школі, що працює. Є досить великий відсоток батьків, які ухвалили рішення продовжувати навчання своїх дітей онлайн", — розповідає Олександр Сєнкевич.

Вказівник поблизу школи. Фото: Новини.LIVE

Люди повертаються

До повномасштабного вторгнення у місті Миколаїв проживало близько 480 тисяч осіб. У найгірші часи — це влітку 22 роки, залишились і не виїхали близько 230 тисяч мешканців. Трохи більш ніж половина все ж таки тоді покинули своє міто, бо це була необхідність.

"Я, як міський голова, говорив про те, що їм потрібно виїжджати, щоб не наражати себе на небезпеку. Коли ракета потрапляє у багатоповерхівку, повністю руйнується весь під'їзд. І, на жаль, гинуть люди. Але їхня кількість дуже мала, бо всі інші квартири були порожніми, люди поїхали", — наголошує мер.

Зруйнований внаслідок удару будинок у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

Зараз ситуація змінилася, в місто поступово повертаються ті, хто виїхав раніше. Вже зараз у ньому знову налічується близько 450 тисяч осіб. Частина з них, приблизно 60 тисяч, це ВПО люди з Херсонщини та Херсона.

Миколаїв майбутнього

Сьогодні у Миколаєва є далекосяжні плани. Так, стратегія розвитку, ухвалена до 2027 року, вже навряд чи встигне реалізуватися. Та й забігати зовсім уперед, поки в країні війна, не варто, адже ситуація змінюється не щодня, а щогодини. Але зрозуміло одне, що після перемоги знадобиться план оновлення, і над ним зараз ведеться робота. Щоб як тільки з'явиться, його можна було реалізувати у життя спільно з міжнародними партнерами із залученням іноземних капіталів.

"Я дуже сподіваюся, що миколаївці поміняють своє ставлення до світу, який нині допомагає нам. Миколаїв деякий час був в історії своїй закритим містом, і ми досі відкриваємось світові. Я думаю, що війна багато змінила в головах миколаївців. І я дуже сподіваюся, що ми всі разом розглядатимемо війну не тільки як горе, як біду, що трапилася з нами, але і як привід стати кращими. Зробити наше місто більш енергоефективним, комфортнішим. Часто кажуть, що Україна хоче відновлюватись за принципом Build Back Better, тобто будувати минуле краще. Я говорю, що ми хочемо Build Forward, тобто будувати вперед — краще, ніж у нас було й прогресивніше. Тому розглядаємо війну як шанс стати кращим", — робить висновок Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич — мер Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

Миколаїв не лише вистояв під щоденними обстрілами, але й далі продовжує жити, вибудовуючи плани на майбутнє. Сьогодні це місто як символ стійкості українців — понад два роки без питної води, з блекаутами та бомбардуваннями. Миколаїв показав свій дух патріотизму, свободи та життєрадісності.