Де в Одесі не буде світла 18 вересня

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 18 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у середу, 18 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;

вул. Балтська дорога, 28;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

вул. Каришковського, 2-60;

вул. Жевахова;

вул. Жевахова гора, 22, 30, 81;

вул. Ринкова, 7;

вул. 2-а Пересипська, 32, 34;

вул. 3-я Пересипська, 19, 21, 23, 25, 27;

вул. 7-а Пересипська, 8-50А;

вул. 9-а Пересипська, 7А;

пров. 2-й Балтський, 1-32;

пров. 3-й Балтський, 1-39;

пров. 4-й Балтський, 2-14;

пров. 5-й Балтський, 7-25;

пров. 6-й Балтський, 1-47;

пров. 7-й Балтський, 1-14;

пров. 8-й Балтський, 1-11;

вул. Локомотивна, 1-27;

вул. Міцкевича, 9;

вул. Рельєфна, 1-27;

вул. Степова, 1-14;

пров. 1-й Чорноморський, 3-18, 21Б, 5-44А;

пров. 2-й Чорноморський, 1-34;

пров. 3-й Чорноморський, 1-34;

пров. 4-й Чорноморський, 1-43;

пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10;

пров. 6-й Чорноморський, 1-10;

пров. 7-й Чорноморський, 1-8;

пров. 8-й Чорноморський, 1-54;

пров. 9-й Чорноморський, 6-18;

пров. 10-й Чорноморський, 1-20;

пров. 13-й Чорноморський, 1-44;

пров. 1-й Балтський, 1-11;

39-а лінія на житловому масиві, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;

40-а лінія на житловому масиві, 5;

вул. Перемоги, 47-87;

вул. Соляна, 4-85;

вул. Центральна, 2-36.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:

вул. Квіткова, 1-87/корп.5;

вул. Толбухіна, 1-34;

дорога Фонтанська, 36А-52.

Роботи до 19.00.

Вул. Симоненка, 2а;

вул. Друга, 20;

вул. Друга /Чорноморка/, 18б.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

вул. Пантелеймонівська, 25;

вул. Стовпова, 1, 19;

вул. Партизанська, 7/9;

пров. Шампанський, 12,14.

Роботи до 17.00.

вул. Гагарінське плато, 5а;

бул. Французький, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г;

вул. Генуезька, 24/Б.

Роботи до 14.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: