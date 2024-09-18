Де в Одесі не буде світла 18 вересня

До вечора без електрики — кому з одеситів відключили світло
18 вересня 2024 09:46
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 18 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.
Про це у середу, 18 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;
- вул. Балтська дорога, 28;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- вул. Каришковського, 2-60;
- вул. Жевахова;
- вул. Жевахова гора, 22, 30, 81;
- вул. Ринкова, 7;
- вул. 2-а Пересипська, 32, 34;
- вул. 3-я Пересипська, 19, 21, 23, 25, 27;
- вул. 7-а Пересипська, 8-50А;
- вул. 9-а Пересипська, 7А;
- пров. 2-й Балтський, 1-32;
- пров. 3-й Балтський, 1-39;
- пров. 4-й Балтський, 2-14;
- пров. 5-й Балтський, 7-25;
- пров. 6-й Балтський, 1-47;
- пров. 7-й Балтський, 1-14;
- пров. 8-й Балтський, 1-11;
- вул. Локомотивна, 1-27;
- вул. Міцкевича, 9;
- вул. Рельєфна, 1-27;
- вул. Степова, 1-14;
- пров. 1-й Чорноморський, 3-18, 21Б, 5-44А;
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34;
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34;
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43;
- пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10;
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10;
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8;
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54;
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18;
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20;
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44;
- пров. 1-й Балтський, 1-11;
- 39-а лінія на житловому масиві, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;
- 40-а лінія на житловому масиві, 5;
- вул. Перемоги, 47-87;
- вул. Соляна, 4-85;
- вул. Центральна, 2-36.
Роботи до 19.00.
Південний РЕМ:
- вул. Квіткова, 1-87/корп.5;
- вул. Толбухіна, 1-34;
- дорога Фонтанська, 36А-52.
Роботи до 19.00.
- Вул. Симоненка, 2а;
- вул. Друга, 20;
- вул. Друга /Чорноморка/, 18б.
Роботи до 18.00.
Центральний РЕМ:
- вул. Пантелеймонівська, 25;
- вул. Стовпова, 1, 19;
- вул. Партизанська, 7/9;
- пров. Шампанський, 12,14.
Роботи до 17.00.
- вул. Гагарінське плато, 5а;
- бул. Французький, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г;
- вул. Генуезька, 24/Б.
Роботи до 14.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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