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До вечора без електрики — кому з одеситів відключили світло

18 вересня 2024 09:46
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде світла 18 вересня
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 18 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у середу, 18 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103; 
  • вул. Балтська дорога, 28; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10; 
  • вул. Каришковського, 2-60;
  • вул. Жевахова; 
  • вул. Жевахова гора, 22, 30, 81; 
  • вул. Ринкова, 7; 
  • вул. 2-а Пересипська, 32, 34;
  • вул. 3-я Пересипська, 19, 21, 23, 25, 27; 
  • вул. 7-а Пересипська, 8-50А; 
  • вул. 9-а Пересипська, 7А; 
  • пров. 2-й Балтський, 1-32;
  • пров. 3-й Балтський, 1-39;
  • пров. 4-й Балтський, 2-14; 
  • пров. 5-й Балтський, 7-25; 
  • пров. 6-й Балтський, 1-47; 
  • пров. 7-й Балтський, 1-14;
  • пров. 8-й Балтський, 1-11;
  •  вул. Локомотивна, 1-27; 
  • вул. Міцкевича, 9;
  • вул. Рельєфна, 1-27;
  • вул. Степова, 1-14;
  • пров. 1-й Чорноморський, 3-18, 21Б, 5-44А; 
  • пров. 2-й Чорноморський, 1-34; 
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34;
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43;
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10;
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10;
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8; 
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54;
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18; 
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20; 
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44;
  • пров. 1-й Балтський, 1-11;
  • 39-а лінія на житловому масиві, 2, 4а/1, 6, 8, 8а, 30;
  • 40-а лінія на житловому масиві, 5; 
  • вул. Перемоги, 47-87; 
  • вул. Соляна, 4-85; 
  • вул. Центральна, 2-36. 

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:  

  • вул. Квіткова, 1-87/корп.5; 
  • вул. Толбухіна, 1-34;
  • дорога Фонтанська, 36А-52. 

Роботи до 19.00.

  • Вул. Симоненка, 2а; 
  • вул. Друга, 20;
  • вул. Друга /Чорноморка/, 18б. 

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:  

  • вул. Пантелеймонівська, 25;
  • вул. Стовпова, 1, 19;
  • вул. Партизанська, 7/9;
  • пров. Шампанський, 12,14. 

Роботи до 17.00.

  • вул. Гагарінське плато, 5а; 
  • бул. Французький, 60/А, 60/Б, 60/В, 60/Г; 
  • вул. Генуезька, 24/Б. 

Роботи до 14.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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