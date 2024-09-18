В Одесі з родин загиблих воїнів вимагають гроші за похорон

Алея Героїв на Західному кладовищі Одеси. Фото: Одеська РВА

До ветеранських організацій регулярно звертаються родини загиблих військових зі скаргами на проблеми з організацією похорон. У сімей вимагають гроші, крім того, у місті не вистачає катафалків.

Про це повідомили у ветеранській організації Veterans HUB Odesa.

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Гроші за безплатні послуги

За словами заступника голови Veterans HUB Миколи Сторожука, проблеми з похованнями військових в Одесі набули систематичного характеру. Зокрема, тіла загиблих не видають рідним, поки ті не заплатять гроші. Такі питання постійно доводиться вирішувати в "ручному" режимі.

"Часто родини загиблих у важкий емоційний момент платять гроші за послуги, які гарантовані державою, як безоплатні", — говорить Микола Сторожук.

Крім того, в Одесі бракує катафалків. Для поховань військових місто виділило лише один автомобіль, який може бути одночасно задіяний на 3-4 церемоніях.

Що говорить закон

Сім’я загиблого військовослужбовця може отримати допомогу на проведення похорону та спорудження пам’ятника. Наразі передбачена виплата у розмірі п’яти прожиткових мінімумів станом на дату загибелі військового.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися із заявою до органів місцевого самоврядування. До неї додаються такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код особи, яка звертається за допомогою;

свідоцтво про смерть військового;

копії документів, що підтверджують ступінь спорідненості заявника та загиблого;

копія документа, що підтверджує участь військового у бойових діях (довідка з військової частини про обставини загибелі або повідомлення про загибель захисника, що надходить рідним від ТЦК).

Якщо місцева влада раптово відмовляється виплачувати грошову допомогу членам сім’ї загиблого, що передбачена на похорон, то таке рішення можна оскаржити у суді.