Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вимагають гроші — родичі загиблих воїнів скаржаться на проблеми з похованням в Одесі arrow

Вимагають гроші — родичі загиблих воїнів скаржаться на проблеми з похованням в Одесі

18 вересня 2024 10:48
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі з родин загиблих воїнів вимагають гроші за похорон
Алея Героїв на Західному кладовищі Одеси. Фото: Одеська РВА
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

До ветеранських організацій регулярно звертаються родини загиблих військових зі скаргами на проблеми з організацією похорон. У сімей вимагають гроші, крім того, у місті не вистачає катафалків.

Про це повідомили у ветеранській організації Veterans HUB Odesa.

Читайте також:

Гроші за безплатні послуги

За словами заступника голови Veterans HUB Миколи Сторожука, проблеми з похованнями військових в Одесі набули систематичного характеру. Зокрема, тіла загиблих не видають рідним, поки ті не заплатять гроші. Такі питання постійно доводиться вирішувати в "ручному" режимі.

"Часто родини загиблих у важкий емоційний момент платять гроші за послуги, які гарантовані державою, як безоплатні", — говорить Микола Сторожук.

Крім того, в Одесі бракує катафалків. Для поховань військових місто виділило лише один автомобіль, який може бути одночасно задіяний на 3-4 церемоніях. 

Що говорить закон

Сім’я загиблого військовослужбовця може отримати допомогу на проведення похорону та спорудження пам’ятника. Наразі передбачена виплата у розмірі п’яти прожиткових мінімумів станом на дату загибелі військового.

Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутися із заявою до органів місцевого самоврядування. До неї додаються такі документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код особи, яка звертається за допомогою;
  • свідоцтво про смерть військового;
  • копії документів, що підтверджують ступінь спорідненості заявника та загиблого;
  • копія документа, що підтверджує участь військового у бойових діях (довідка з військової частини про обставини загибелі або повідомлення про загибель захисника, що надходить рідним від ТЦК).

Якщо місцева влада раптово відмовляється виплачувати грошову допомогу членам сім’ї загиблого, що передбачена на похорон, то таке рішення можна оскаржити у суді.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса війна ветерани похорон Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:57 Правоохоронці встановили приблизне місце страти мечем українського військового

11:51 В Одесі виділять 5 мільйонів на укріплення узвозу Маринеска

11:47 Затримання Усика із менеджером у Польщі — стали відомі причини

11:46 Програма "Власна справа" — українці отримають на бізнес 4,8 млрд грн

11:39 Військовий збір — хто має сплачувати та куди йдуть кошти

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:36 На Сонці сталося три потужних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:30 Вогняне "торнадо" — в російському Ярославлі палає склад паливно-мастильних матеріалів

11:22 Рекордні видатки — Парламент проголосував за збільшення бюджету на військові потреби

11:19 Граната у каструлі — одеські поліцейські викрили збройових баронів

11:06 Гетьманцев прокоментував затримки зарплат військовим

11:57 Правоохоронці встановили приблизне місце страти мечем українського військового

11:51 В Одесі виділять 5 мільйонів на укріплення узвозу Маринеска

11:47 Затримання Усика із менеджером у Польщі — стали відомі причини

11:46 Програма "Власна справа" — українці отримають на бізнес 4,8 млрд грн

11:39 Військовий збір — хто має сплачувати та куди йдуть кошти

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

11:36 На Сонці сталося три потужних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:30 Вогняне "торнадо" — в російському Ярославлі палає склад паливно-мастильних матеріалів

11:22 Рекордні видатки — Парламент проголосував за збільшення бюджету на військові потреби

11:19 Граната у каструлі — одеські поліцейські викрили збройових баронів

11:06 Гетьманцев прокоментував затримки зарплат військовим

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Text

17:50 Успіхи ЗСУ у Вовчанську та нове розпорядження Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:10 Експерт попередив, що взимку можуть запровадити графіки відключення газу

Text

13:00 Страта мечем українського військового та скорочення видатків на ветеранів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку