В Одесу з Дніпра відправили каструлі з гранатами

Поліцейський фотографує вилучені гранати. Фото: ГУНП в Одеській області

Двоє ділків з Дніпра налагодили торгівлю зброєю. Посилки з товаром вони відправляли в Одесу, ховаючи серед побутових речей. Тепер їм загрожують тривалі тюремні строки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Небезпечні посилки

За даними слідства, двоє мешканців Дніпра, 28 і 38 років, відправили покупцю в Одесу гранати різної модифікації. Боєприпаси сховали у побутові предмети — каструлі, шланг для душу та інші. Два замовлення старший фігурант відправив сам, ще одне — спільно з товаришем. Загалом вони продали сім гранат і заробили майже 17 тисяч гривень.

Самі ділки купили боєприпаси у невстановленої поки особи.

Торгівців зброєю затримали у Дніпрі. Під час обшуку у молодшого з них виявили ще й 30 набоїв калібру 5х45 мм. Наразі затримані перебувають під вартою, але можуть вийти на волю під заставу. Всі продані ними гранати вилучили.

Яке покарання за торгівлю зброєю

Згідно ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Що ж стосується гладкоствольної мисливської зброї, то тут передбачена адміністративна відповідальність.