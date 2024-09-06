Одесит погрожував застрілити відвідувачів лікарні: деталі

В Одесі була паралізована робота лікарні — чоловік погрожував усіх розстріляти
Одесит озброївся пістолетом та влаштував у міській лікарні справжній спектакль — погрожував усіх застрелити. На місце оперативно прибули правоохоронці, затримали порушника та виявили, що зброя у руках одесита — усього лише шматок пластику.
Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслкжбі Поліції охорони Одещини.
Деталі інциденту
Після надходження виклику від медпрацівників, які не оцінили творчого підходу до черги, поліція охорони оперативно прибула на місце. Нетверезий "загарбник" був затриманий, і жодного лікаря не було травмовано, крім, можливо, їх нервів.
Правоохоронці швидко викрили увесь обман одесита, однак це не врятувало його від відповідальності. Хулігана затримали та доставили до відділка.
Яке покарання очікує на порушника
Поліція швидко розібралася в ситуації, склала на хулігана протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Да це йому загрожує виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб.
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