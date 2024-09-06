Одесит погрожував застрілити відвідувачів лікарні: деталі

В Одесі затримала хулігана, який погрожував розстріляти людей у лікарні. Ілюстративне фото: Unsplash

Одесит озброївся пістолетом та влаштував у міській лікарні справжній спектакль — погрожував усіх застрелити. На місце оперативно прибули правоохоронці, затримали порушника та виявили, що зброя у руках одесита — усього лише шматок пластику.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслкжбі Поліції охорони Одещини.

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Деталі інциденту

Після надходження виклику від медпрацівників, які не оцінили творчого підходу до черги, поліція охорони оперативно прибула на місце. Нетверезий "загарбник" був затриманий, і жодного лікаря не було травмовано, крім, можливо, їх нервів.

Допис правоохоронців. Фото: скриншот

Правоохоронці швидко викрили увесь обман одесита, однак це не врятувало його від відповідальності. Хулігана затримали та доставили до відділка.

Яке покарання очікує на порушника

Поліція швидко розібралася в ситуації, склала на хулігана протокол за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Да це йому загрожує виправні роботи або адміністративний арешт на 15 діб.