Одессит угрожал застрелить посетителей больницы: детали

В Одессе была парализована работа больницы — мужчина угрожал всех расстрелять
Одессит вооружился пистолетом и устроил в городской больнице настоящий спектакль — угрожал всех застрелить. На место оперативно прибыли правоохранители, задержали нарушителя и обнаружили, что оружие в руках одессита — всего лишь кусок пластика.
Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе полиции охраны Одесщины .
Детали инцидента
После поступления вызова от медработников, не оценивших творческий подход к очереди, полиция охраны оперативно прибыла на место. Нетрезвый "захватчик" был задержан, и ни один врач не был травмирован, кроме, возможно, их нервов.
Правоохранители быстро разоблачили весь обман одессита, однако это не спасло его от ответственности. Хулигана задержали и доставили в участок.
Какое наказание ожидает нарушителя
Полиция быстро разобралась в ситуации, составила на хулигана протокол за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). Да это ему грозит исправительные работы или административный арест на 15 суток.
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