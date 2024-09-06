Одессит угрожал застрелить посетителей больницы: детали

В Одессе задержала хулигана, который угрожал расстрелять людей в больнице. Иллюстративное фото: Unsplash

Одессит вооружился пистолетом и устроил в городской больнице настоящий спектакль — угрожал всех застрелить. На место оперативно прибыли правоохранители, задержали нарушителя и обнаружили, что оружие в руках одессита — всего лишь кусок пластика.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе полиции охраны Одесщины .

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Детали инцидента

После поступления вызова от медработников, не оценивших творческий подход к очереди, полиция охраны оперативно прибыла на место. Нетрезвый "захватчик" был задержан, и ни один врач не был травмирован, кроме, возможно, их нервов.

Сообщение правоохранителей. Фото: скриншот

Правоохранители быстро разоблачили весь обман одессита, однако это не спасло его от ответственности. Хулигана задержали и доставили в участок.

Какое наказание ожидает нарушителя

Полиция быстро разобралась в ситуации, составила на хулигана протокол за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). Да это ему грозит исправительные работы или административный арест на 15 суток.