Директор колледжа в Одессе требовал денег у бывшей студентки

Полицейский исследует доказательства. Фото: ГУНП в Одесской области

Руководитель учебного заведения требовал деньги с бывшей студентки, которая хотела возобновиться на учебе. Чиновника задержали с поличным. Теперь ему грозит до десяти лет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Цена обучения

В директор колледжа обратилась 34-летняя одесситка, которая изучала там обслуживание аппаратуры связи и оргтехники, но была отчислена в 2009 году. Женщина хотела возобновить обучение. За это директор потребовал от нее 1000 долларов. В противном случае он угрожал помешать возобновлению.

Через несколько дней руководитель колледжа получил взятку и сразу был задержан правоохранителями.

Что угрожает взяточнику

Директору сообщили о подозрении в просьбе предоставить и извлечь неправомерную выгоду. ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса предусматривает за такое преступление до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас чиновник находится под стражей с правом выйти под залог.

Другие скандалы в колледжах

Напомним, на этой неделе полицейские задержали заместителя начальника морского колледжа по учебно-воспитательной работе. Он за взятки устраивал мужчин на учебу. Благодаря этому они получали отсрочку от мобилизации. Теперь служащему грозит до восьми лет за решеткой.