В Одессе переплатят 10 млн за ремонт роддома

Родильный дом №5 в Одессе извне и изнутри. Фото: Одесская мэрия

В Одессе на средства Европейского инвестиционного банка отремонтируют роддом №5 на улице Маршала Говорова. Работы должны быть завершены до конца 2025 года. Журналисты обнаружили, что цены на ремонт могут быть завышены в полтора-два раза.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наши деньги" .

Читайте также:

Высокие цены

Общая стоимость работ составляет 175 млн грн, из которых 29 млн грн должны потратить в этом году, а остальные - в следующем. При этом отмечается, что договорная цена динамична, то есть платить могут по ценам, отличающимся от сметы. По оценкам расследователей, цены на оборудование и стройматериалы могут быть существенно выше рыночных.

Например, моечно-дезинфицирующая машина Uniclean PL II 10-2 EL с 10 DIN корзинами и объемом камеры 350 л учтена за 7,65 млн грн за штуку, тогда как кардиоцентр в Черкасской области заказал аналогичный и даже более мощный аппарат за 3,91 млн грн. Огнестойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм учли по 456 грн/кв. м, но в Эпицентре его можно приобрести за 169 грн/кв. м. Панельные радиаторы на рынке можно найти по 12,2 тыс. грн. за штуку, тогда как в тендерных документах указана цена в 31,8 тыс. грн.

В целом, по оценке журналистов, переплата может достигать почти 10 млн. грн.

Низкие зарплаты

При этом на вознаграждении рабочим авторы сметы, напротив, сэкономили. Средняя зарплата заложена 13,7 тыс. грн. При этом, по данным Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты для исчисления пенсии выше – 18,8 тыс. грн, а средняя зарплата по вакансиям в строительстве на портале Work.ua в Одессе еще выше – 23 тыс. грн.

Что известно о подрядчике

Будет выполнять работы фирма "Инж-Строй". Она выиграла тендер без конкуренции, потому что в торгах больше никто не участвовал. Компанией владеет и руководит бывший начальник отдела ЖКХ Овидиопольской РГА Бронислав Цуркан. Начиная с 2020 года Инж-Строй получил подряды на 673 млн грн, причем главным заказчиком было само управление капитального строительства Одесского горсовета. Именно оно заказало и реконструкцию роддома.