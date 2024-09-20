В Одесі витратять 33 мільйони за вставку вікон у школі, де їх вже вставили благодійники

Пошкоджений російською ракетою ліцей на Михайлівській площі. Фото: Новини.LIVE

Управління капітального будівництва Одеської міської ради замовило капітальний ремонт школи на Михайлівській площі, 10, яку пошкодила російська ракета. Зокрема, йдеться про заміну вікон. Але навесні там вже встановлювали вікна за гроші благодійного фонду.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші".

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Пошкоджений ліцей

У грудні 2023 року російська ракета влучила у подвір’я школи. Вибухова хвиля вибила вікна та двері будівлі й пошкодила фасад. Крім того, у ліцеї потріскалися стіни й обсипалася штукатурка. У мерії заявили, що будинок потребує термінового ремонту. У травні цього року певні роботи у школі провели. Зокрема, коштом благодійного фонду "Леруа Мерлен Солідарність" замінили вікна.

Новий ремонт

У серпні управління капітального будівництва уклало договір на ремонт ліцею з фірмою "Консалтинг-Буд". Компанія погодилася виконати роботи до квітня 2025 року за 32,5 мільйони гривень. При цьому, найбільша сума — 5,65 мільйонів гривень — припадає саме на встановлення метало пластикових віконних блоків. При цьому, відзначають автори розслідування, характеристики вікон не вказані.

Зауважимо, що договірна ціна визначена динамічною, тобто реально платити можуть по цінах, що відрізняються від вказаних у кошторисі.

Що відомо про замовника

Фірма "Консалтинг-Буд" зареєстрована у Києві, а її власницею є львів’янка Любомира Кожушко. Починаючи з 2017 року підприємство виграло підрядів на 123,3 мільйони гривень, причому ремонт школи в Одесі є найдорожчим з них.

Зазначимо також, що тендер наразі перевіряє Державна аудиторська служба на предмет порушень закону.