Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі хочуть за 33 мільйона замінити вікна у школі, де їх вже вставили благодійники arrow

В Одесі хочуть за 33 мільйона замінити вікна у школі, де їх вже вставили благодійники

20 вересня 2024 11:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі витратять 33 мільйони за вставку вікон у школі, де їх вже вставили благодійники
Пошкоджений російською ракетою ліцей на Михайлівській площі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Управління капітального будівництва Одеської міської ради замовило капітальний ремонт школи на Михайлівській площі, 10, яку пошкодила російська ракета. Зокрема, йдеться про заміну вікон. Але навесні там вже встановлювали вікна за гроші благодійного фонду.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші".

Читайте також:

Пошкоджений ліцей

У грудні 2023 року російська ракета влучила у подвір’я школи. Вибухова хвиля вибила вікна та двері будівлі й пошкодила фасад. Крім того, у ліцеї потріскалися стіни й обсипалася штукатурка. У мерії заявили, що будинок потребує термінового ремонту. У травні цього року певні роботи у школі провели. Зокрема, коштом благодійного фонду "Леруа Мерлен Солідарність" замінили вікна.  

Новий ремонт

У серпні управління капітального будівництва уклало договір на ремонт ліцею з фірмою "Консалтинг-Буд". Компанія погодилася виконати роботи до квітня 2025 року за 32,5 мільйони гривень. При цьому, найбільша сума — 5,65 мільйонів гривень — припадає саме на встановлення метало пластикових віконних блоків. При цьому, відзначають автори розслідування, характеристики вікон не вказані.

Зауважимо, що договірна ціна визначена динамічною, тобто реально платити можуть по цінах, що відрізняються від вказаних у кошторисі.   

Що відомо про замовника

Фірма "Консалтинг-Буд" зареєстрована у Києві, а її власницею є львів’янка Любомира Кожушко. Починаючи з 2017 року підприємство виграло підрядів на 123,3 мільйони гривень, причому ремонт школи в Одесі є найдорожчим з них. 

Зазначимо також, що тендер наразі перевіряє Державна аудиторська служба на предмет порушень закону.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса ремонт тендер Новини Одеси школа

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:45 У центрі Тернополя поліція затримала чоловіків, які співали пісні російською

12:39 Стерегли тиждень — у Києві військові спіймали паліїв автівок

12:35 Що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК — всі важливі нюанси від юристів

12:35 У ЗСУ показали, як "Ахілес" знищує техніку і окупантів на Харківщині

12:33 Наталка Діденко повідомила, скільки ще киянам дихати смогом

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

12:18 Не все так, як показують на цих відео — Кіпер висловився про скандали з ТЦК в Одесі

12:17 Не лише Київ — які ще міста України потерпають від забрудненого повітря

12:11 Транспортні компанії наростили дохід — ТОП-10 підприємств

12:00 Найважчий опалювальний сезон — Терехов розповів, як Харків готується до зими

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

12:45 У центрі Тернополя поліція затримала чоловіків, які співали пісні російською

12:39 Стерегли тиждень — у Києві військові спіймали паліїв автівок

12:35 Що робити при незаконному затриманні з боку ТЦК — всі важливі нюанси від юристів

12:35 У ЗСУ показали, як "Ахілес" знищує техніку і окупантів на Харківщині

12:33 Наталка Діденко повідомила, скільки ще киянам дихати смогом

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

12:18 Не все так, як показують на цих відео — Кіпер висловився про скандали з ТЦК в Одесі

12:17 Не лише Київ — які ще міста України потерпають від забрудненого повітря

12:11 Транспортні компанії наростили дохід — ТОП-10 підприємств

12:00 Найважчий опалювальний сезон — Терехов розповів, як Харків готується до зими

11:51 Українську бойову медикиню внесли у список Forbes 30 до 30

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації