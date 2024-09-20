Тисячі одеситів у різних частинах міста залишилися без світла

Відключення світла — кому з одеситів знадобляться повербанки
20 вересня 2024 09:57
Робітник ремонтної бригади ДТЕК за роботою. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 20 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.
Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- Квіткова, 1-87/корп.5;
- Толбухіна, 1-34;
- дорога Фонтанська, 36А-52.
Роботи до 19:00.
- Друга, 20;
- Друга /Чорноморка/, 18б;
- Симоненка, 2а.
Роботи до 17.00
- Симоненка, 11, 11а.
Роботи до 20.00
Південний РЕМ:
- 9-а, 2-а, 3-я, 7-а Пересипська, 7-А;
- Балтська дорога, 28; Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;
- пров.Савранський (Більшовицький), 3-10;
- Каришковського, 2-60;
- пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Ринкова, 7;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Чорноморський;
- Нікітіна, 73-87;
- Стельмаха, 46-49;
- пров. Східчастий, 27;
- Вапняна, 77, 81;
- Жевахова, 3 -61;
- Локомотивна, 1-27.
Роботи до 19:00
- пров. 2-й, 3-й Вапняний;
- пров. 3-й Східчастий, 4-37.
Роботи до 17:00
- Вапняна, 45-75;
- Вапняне селище, 17-44;
- пров. Матеріальний 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12;
- пров. Східчастий, 1-25;
- пров. Ширяєвський, 4, 12-26;
- узвіз Слобідський, 18, 18и, 19, 30;
- Андріївського, 16, 8;
- Одарія, 7, 16-24;
- Отамана Чепіги, 3-15;
- Щеголева, 1-8;
- Нікітіна, 73-87;
- Стельмаха, 46-49;
- пров. Східчастий, 27;
- Вапняна, 77, 81;
- пров. 2-й, 3-й Вапняний;
- пров. 3-й, 4-й Східчастий.
Роботи з 23:00 20.09 до 06:00 21.09.24
Центральний РЕМ:
- Ковальська, 2;
- Топольського, 4;
- Старопортофранківська, 67,69;
- пров. Каретний, 5-25;
- Маріїнська, 6;
- Марінеско узвіз, 6-18;
- Мечникова, 38-52.
Роботи з 23:00 20.09 до 06:00 21.09
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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