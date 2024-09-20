Тисячі одеситів у різних частинах міста залишилися без світла

Робітник ремонтної бригади ДТЕК за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 20 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Квіткова, 1-87/корп.5;

Толбухіна, 1-34;

дорога Фонтанська, 36А-52.

Роботи до 19:00.

Друга, 20;

Друга /Чорноморка/, 18б;

Симоненка, 2а.

Роботи до 17.00

Симоненка, 11, 11а.

Роботи до 20.00

Південний РЕМ:

9-а, 2-а, 3-я, 7-а Пересипська, 7-А;

Балтська дорога, 28; Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;

пров.Савранський (Більшовицький), 3-10;

Каришковського, 2-60;

пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Ринкова, 7;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Чорноморський;

Нікітіна, 73-87;

Стельмаха, 46-49;

пров. Східчастий, 27;

Вапняна, 77, 81;

Жевахова, 3 -61;

Локомотивна, 1-27.

Роботи до 19:00

пров. 2-й, 3-й Вапняний;

пров. 3-й Східчастий, 4-37.

Роботи до 17:00

Вапняна, 45-75;

Вапняне селище, 17-44;

пров. Матеріальний 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12;

пров. Східчастий, 1-25;

пров. Ширяєвський, 4, 12-26;

узвіз Слобідський, 18, 18и, 19, 30;

Андріївського, 16, 8;

Одарія, 7, 16-24;

Отамана Чепіги, 3-15;

Щеголева, 1-8;

Нікітіна, 73-87;

Стельмаха, 46-49;

пров. Східчастий, 27;

Вапняна, 77, 81;

пров. 2-й, 3-й Вапняний;

пров. 3-й, 4-й Східчастий.

Роботи з 23:00 20.09 до 06:00 21.09.24

Центральний РЕМ:

Ковальська, 2;

Топольського, 4;

Старопортофранківська, 67,69;

пров. Каретний, 5-25;

Маріїнська, 6;

Марінеско узвіз, 6-18;

Мечникова, 38-52.

Роботи з 23:00 20.09 до 06:00 21.09

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: