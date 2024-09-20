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Відключення світла — кому з одеситів знадобляться повербанки

20 вересня 2024 09:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Тисячі одеситів у різних частинах міста залишилися без світла
Робітник ремонтної бригади ДТЕК за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 20 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • Квіткова, 1-87/корп.5;
  • Толбухіна, 1-34;
  • дорога Фонтанська, 36А-52.        

Роботи до 19:00.

  • Друга, 20;
  • Друга /Чорноморка/, 18б; 
  • Симоненка, 2а. 

Роботи до 17.00

  • Симоненка, 11, 11а.  

Роботи до 20.00 

Південний РЕМ:  

  • 9-а, 2-а, 3-я, 7-а Пересипська, 7-А; 
  • Балтська дорога, 28; Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103; 
  • пров.Савранський  (Більшовицький), 3-10; 
  • Каришковського, 2-60; 
  • пров.1-й,  2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський; 
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Ринкова, 7;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Чорноморський; 
  • Нікітіна, 73-87;
  • Стельмаха, 46-49; 
  • пров. Східчастий, 27;
  • Вапняна, 77, 81; 
  • Жевахова, 3 -61;
  • Локомотивна, 1-27. 

Роботи до 19:00

  • пров. 2-й, 3-й  Вапняний;
  • пров. 3-й Східчастий, 4-37. 

Роботи до 17:00

  • Вапняна, 45-75;
  • Вапняне селище, 17-44;
  • пров. Матеріальний 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12; 
  • пров. Східчастий, 1-25; 
  • пров. Ширяєвський, 4, 12-26; 
  • узвіз Слобідський, 18, 18и, 19, 30;
  • Андріївського, 16, 8; 
  • Одарія, 7, 16-24; 
  • Отамана Чепіги, 3-15; 
  • Щеголева, 1-8; 
  • Нікітіна, 73-87; 
  • Стельмаха, 46-49; 
  • пров. Східчастий, 27;
  • Вапняна, 77, 81;
  • пров. 2-й, 3-й Вапняний; 
  • пров. 3-й, 4-й Східчастий.

Роботи з 23:00 20.09 до 06:00 21.09.24

Центральний РЕМ:  

  • Ковальська, 2;
  • Топольського, 4; 
  • Старопортофранківська, 67,69; 
  • пров. Каретний, 5-25; 
  • Маріїнська, 6; 
  • Марінеско узвіз, 6-18; 
  • Мечникова, 38-52.

Роботи з 23:00 20.09 до 06:00 21.09

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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