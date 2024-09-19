В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну — Олег Кіпер підтвердив рішення

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: скриншот

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в місті знесуть пам'ятник Олександру Пушкіну. За його словами, вже підписано розпорядження.

Про це Олег Кіпер сказав в інтерв'ю "Міста сили" у четвер, 19 вересня.

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Кіпер наголосив, що відповідні документи вже розіслали.

Очільник ОВА підкреслює, що одесити мають право на відновлення пам’яті про справжні цінності, а не на символи, що асоціюються з Росією.

Пам'ятник Пушкіну розташований неподалік готелю, який 25 вересня атакували російські окупанти.