В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну — Олег Кіпер підтвердив рішення

Кіпер заявив, що в Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну
19 вересня 2024 22:54
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: скриншот
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що в місті знесуть пам'ятник Олександру Пушкіну. За його словами, вже підписано розпорядження.
Про це Олег Кіпер сказав в інтерв'ю "Міста сили" у четвер, 19 вересня.
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Кіпер наголосив, що відповідні документи вже розіслали.
Очільник ОВА підкреслює, що одесити мають право на відновлення пам’яті про справжні цінності, а не на символи, що асоціюються з Росією.
Пам'ятник Пушкіну розташований неподалік готелю, який 25 вересня атакували російські окупанти.
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