Онкодиспансер після скандалів: що нового зʼявилося за рік

Люди виходять з лікарні. Фото: Новини.LIVE

Найбільший онкоцентр півдня, який минулого року ледь не втратив відділення хімієтерапії, залишився неушкодженим та навіть став кращим. Тоді обласна рада передала один з корпусів медзакладу у приватні руки на 49 років, що сильно обурило людей. Тож рішення скасували. Наразі у лікарні провели ремонт та планують облаштувати нові кабінети для лікування хворих, серед таких — бункер для опромінювання пухлини.

Журналісти Новини.LIVE побували у центрі та дізналися, що нову у ньому зʼявилося.

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Медицина не стоїть на місці і лікарі постійно шукають нові методи та способи лікування значущих хвороб. Саме тому в одеському онкоцентрі невдовзі зʼявиться новий апарат для променевої терапії. Лікарі зазначають, що він значно підвищить ефективність процедури, адже система нова та діє на пухлину точково.

"Вплив високої енергії на хворі тканини з максимальним ощадним ставленням, з максимальним обходженням здорових тканин. Підводиться велика доза опромінення до хворого місця. І саме оця підведена доза має привести до того, що пухлина має розпастись", — розповідає завідувач радіологічного відділення Микола Марченко.

Завідувач радіологічного відділення Микола Марченко. Фото: Новини.LIVE

Проте є й зворотний бік, про який попереджають лікарі: через те, що вісь опромінення досить маленька, велика доза потраплятиме на конкретний обʼєкт. Попри те, що здорова тканина залишатиметься неушкодженою, людина все ж може відчувати погіршення самопочуття. Але цей ефект тимчасовий.

"Променева терапія — це метод, який має дати свій ефект не відразу, а через деякий час. А оцей час може бути у пацієнтів по-різному. У когось краще, у когось гірший стан. Хтось перед цим отримував хімієтерапію, це може так само погіршувати загальний стан пацієнта", — додає лікар.

Апарат для опромінення пухлин. Фото: Новини.LIVE

Також слід зазначити, що встановлять апарат за державною програмою, яким безоплатно зможе скористуватися будь-який пацієнт з направленням. Наразі це вже другий подібний пристрій в Одеській області. А встановити його планують одразу після завершення ремонту.

Покращені операційні

У протипухлинному центрі за рік також привели до ладу три нові операційні, ще чотири на черзі. Лікарі наголошують, що сучасне обладнання збільшує швидкість та якість хірургічного втручання.

"На сьогодні це єдині такі операційні в нашій області, тому операції тут проводяться щодня. Це свого роду ексклюзивна допомога, адже всі матеріали тут — від лампочки до скальпеля — всі зроблені за сучасними потребами. І я бажаю всім лікарням вийти на такий рівень", — каже генеральна директорка онкологічного центру Ольга Покітко.

Генеральна директорка онкологічного центру Ольга Покітко. Фото: Новини.LIVE

Нова сучасна операційна у лікарні. Фото: Новини.LIVE

Що кажуть пацієнти

Костянтин Шевчук вже не перший рік бореться з раком третього ступеня. Чоловік наголошує, що сьогодні була його 18 хімієтерапія. Почуває він себе добре і навіть жартує, що "знаходиться у санаторії", попри те, що вже навіть пройшов через операцію з видалення пухлини.

"Я себе почуваю добре: діють ліки і персонал допомагає отямитися після важких процедур. Лікарі тут професіонали, та ще у столовій смачно годують. Особисто я в захваті, що весь процес відбувається настільки легко", — зазначає пацієнт лікарні.

Пацієнт онколікарні Костянтин. Фото: Новини.LIVE

Онкологія серед одеситів

З початком повномасштабної війни кількість онкохворих людей, які звертаються по допомогу стало більше. Лікарі повʼязують це зі збільшенням внутрішньо переміщених осіб у регіоні.

"На жаль, кількість пацієнтів зростає. Ми обслуговуємо весь одеський регіон. Та й слід зауважити, що онкологія значно помолодшала зараз. Такі показники і маємо. Тому ми запроваджуємо чекапи організму для всіх. Зокрема, проходження після 40 років жінкам мамографії та онкогінеколога. А чоловікам — онколога-уролога", — підкреслює директорка закладу.

Які захворювання серед антилідерів:

1 місце — рак молочної залози;

2 місце — рак кишківника та сигмоподібної кишки;

3 місце — рак простати, шийки матки та легень.

На сьогодні лікарня розрахована на 520 ліжкомісць. Директорка зазначає, що зараз вона працює у дві зміни і в середньому за добу звертається з підозрою на онкологію близько 400 осіб, частина з яких підлягає госпіталізації.

"Стаціонар в нас завантажений зараз десь на 20%. Також є пацієнти, які приходять на процедури, але не ночують у лікарні", — розповідає Ольга Покітко.

Пацієнти чекають черги у коридорі. Фото: Новини.LIVE

Щорічно в Україні діагностують онкологію у 35 тисяч осіб. Тож ця хвороба вже стала "буденною" для громадян та лікарів. Запобігти захворюванню або виявити його на ранніх стадіях допоможе діагностика. Записатися на консультацію до лікаря можна у приймальні або за номером телефона найближчої лікарні.