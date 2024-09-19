Онкодиспансер после скандалов: что нового появилось через год

Люди выходят из больницы. Фото: Новини.LIVE

Крупнейший онкоцентр юга, который в прошлом году едва не потерял отделение химиотерапии, остался невредимым и даже стал лучше. Тогда областной совет передал один из корпусов медучреждения в частные руки на 49 лет, что сильно возмутило людей. Так что решение отменили. В больнице провели ремонт и планируют обустроить новые кабинеты для лечения больных, среди таких — бункер для облучения опухоли.

Журналисты Новини.LIVE побывали в центре и узнали, что новое в нем появилось.

Читайте также:

Новые средства лечения онкологии

Медицина не стоит на месте, и врачи постоянно ищут новые методы и способы лечения значимых болезней. Именно поэтому в одесском онкоцентре появится новый аппарат для лучевой терапии. Врачи отмечают, что он значительно повысит эффективность процедуры, ведь система новая и действует на опухоль точечно.

"Влияние высокой энергии на больные ткани с максимальным сберегательным отношением, с максимальным обхождением здоровых тканей. Подводится большая доза облучения к больному месту. И именно эта подведенная доза должна привести к тому, что опухоль должна распасться", — рассказывает заведующий радиологическим отделением Николай Марченко.

Заведующий радиологическим отделением Николай Марченко. Фото: Новини.LIVE

Однако есть и обратная сторона, о которой предупреждают врачи: из-за того, что ось облучения достаточно маленькая, большая доза будет попадать на конкретный объект. Несмотря на то, что здоровая ткань будет оставаться невредимой, человек все же может ощущать ухудшение самочувствия. Но этот эффект временный.

"Лучевая терапия — это метод, который должен дать свой эффект не сразу, а через некоторое время. А это время может быть у пациентов по-разному. У кого лучше, у кого худшее состояние. Кто-то перед этим получал химиотерапию, это может также ухудшать общее состояние пациента", — добавляет врач.

Аппарат для облучения опухолей. Фото: Новини.LIVE

Также следует отметить, что установят аппарат по государственной программе, которым безвозмездно сможет воспользоваться любой пациент с направлением. Это уже второе подобное устройство в Одесской области. А установить его планируется сразу после завершения ремонта.

Улучшенные операционные

В противоопухолевом центре за год также привели в порядок три новых операционных, еще четыре на очереди. Врачи отмечают, что современное оборудование увеличивает скорость и качество хирургического вмешательства.

"На сегодняшний день это единственные такие операционные в нашей области, поэтому операции здесь проводятся ежедневно. Это своего рода эксклюзивная помощь, ведь все материалы здесь — от лампочки до скальпеля — все сделаны по современным потребностям. И я желаю всем больницам выйти на такой уровень", — говорит генеральный директор онкологического центра Ольга Покитко.

Генеральный директор онкологического центра Ольга Покитко. Фото: Новини.LIVE

Новая современная операционная в больнице. Фото: Новини.LIVE

Что говорят пациенты

Константин Шевчук уже не первый год борется с раком третьей степени. Мужчина отмечает, что сегодня была его 18 химиотерапия. Чувствует себя хорошо и даже шутит, что "находится в санатории", несмотря на то, что уже даже прошел через операцию по удалению опухоли.

"Я себя чувствую хорошо: действуют лекарства и персонал помогает прийти в себя после тяжелых процедур. Врачи здесь профессионалы, да еще в столовой вкусно кормят. Лично я в восторге, что весь процесс происходит настолько легко", — отмечает пациент больницы.

Пациент онкобольницы Константин. Фото: Новини.LIVE

Онкология среди одесситов

С началом полномасштабной войны количество онкобольных людей, обращающихся за помощью, стало больше. Врачи связывают это с увеличением внутриперемещенных лиц в регионе.

"К сожалению, количество пациентов растет. Мы обслуживаем весь одесский регион. Да и следует заметить, что онкология значительно помолодела сейчас. Такие показатели и есть. Поэтому мы вводим чекапы организма для всех. В частности, прохождение после 40 лет женщинам маммографии и онкогинеколога. А мужчинам — онколога-уролога", — подчеркивает директор учреждения.

Какие заболевания среди анти-лидеров:

1 место — рак молочной железы;

2 место — рак кишечника и сигмовидной кишки;

3 место — рак простаты, шейки матки и легких.

На сегодняшний день больница рассчитана на 520 койкомест. Директор отмечает, что сейчас она работает в две смены и в среднем за сутки обращается с подозрением на онкологию около 400 человек, часть из которых подлежит госпитализации.

"Стационар у нас загружен сейчас где-то на 20%. Также есть пациенты, которые приходят на процедуры, но не ночуют в больнице", — рассказывает Ольга Покитко.

Пациенты ждут очереди в коридоре. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно в Украине диагностируют онкологию у 35 тысяч человек. Так что эта болезнь уже стала "обыденной" для граждан и врачей. Предотвратить заболевание или выявить его на ранних стадиях поможет диагностика. Записаться на консультацию к врачу можно в приемной или по телефону ближайшей больницы.