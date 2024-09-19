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Кипер заявил, что в Одессе снесут памятник Пушкину

19 сентября 2024 22:54
Виктория Козырь - редактор
В Одессе снесут памятник Пушкину — Олег Кипер подтвердил решение
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: скриншот
Виктория Козырь - редактор

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в городе снесут памятник Александру Пушкину. По его словам, уже подписано распоряжение.

Об этом Олег Кипер сказал в интервью "Міста сили" в четверг, 19 сентября.

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Кипер отметил, что соответствующие документы уже разослали.

Глава ОВА подчеркивает, что одесситы имеют право на восстановление памяти о настоящих ценностях, а не на ассоциируемые с Россией символы.

Памятник Пушкину расположен недалеко от отеля, который 25 сентября атаковали российские оккупанты.

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