В Одессе снесут памятник Пушкину — Олег Кипер подтвердил решение

Кипер заявил, что в Одессе снесут памятник Пушкину
19 сентября 2024 22:54
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: скриншот
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в городе снесут памятник Александру Пушкину. По его словам, уже подписано распоряжение.
Об этом Олег Кипер сказал в интервью "Міста сили" в четверг, 19 сентября.
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В Одессе снесут памятник Пушкину
Кипер отметил, что соответствующие документы уже разослали.
Глава ОВА подчеркивает, что одесситы имеют право на восстановление памяти о настоящих ценностях, а не на ассоциируемые с Россией символы.
Памятник Пушкину расположен недалеко от отеля, который 25 сентября атаковали российские оккупанты.
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