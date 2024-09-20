Тысячи одесситов в разных частях города остались без света

Работник ремонтной бригады ДТЭК за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 20 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.

Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

Цветочная, 1-87/корп.5;

Толбухина, 1-34;

дорога Фонтанская, 36А-52.

Работы до 19:00.

Вторая, 20;

Вторая /Черноморка/, 18б;

Симоненко, 2а.

Работы до 17.00

Симоненко, 11, 11а.

Работы до 20.00

Южный РЭС:

9-я, 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская, 7-А;

Балтская дорога, 28; Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;

пер.Савранский (Большевицкий), 3-10;

Карышковского, 2-60;

пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Рыночная, 7;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, Черноморский;

Никитина, 73-87;

Стельмаха, 46–49;

пер. Ступенчатый, 27;

Известняка, 77, 81;

Жевахова, 3 –61;

Локомотивная, 1-27.

Работы до 19:00

пер. 2-й, 3-й Известковый;

пер. 3-й ступенчатый, 4-37.

Работы до 17:00

Известняка, 45-75;

Известковый поселок, 17-44;

пер. Материальный 1а, 5, 8, 9, 11, 11б, 12;

пер. Ступенчатый, 1-25;

пер. Ширяевский, 4, 12-26;

спуск Слободской, 18, 18и, 19, 30;

Андреевского, 16, 8;

Одария, 7, 16-24;

Атамана Чепиги, 3-15;

Щеголева, 1-8;

Никитина, 73-87;

Стельмаха, 46–49;

пер. Ступенчатый, 27;

Известняка, 77, 81;

пер. 2-й, 3-й Известковый;

пер. 3-й, 4-й ступенчатый.

Работы с 23:00 20.09 до 06:00 21.09.24

Центральный РЭС:

Кузнечная, 2;

Топольского, 4;

Старопортофранковская, 67,69;

пер. Каретная, 5-25;

Мариинская, 6;

Маринеско спуск, 6-18;

Мечникова, 38-52.

Работы с 23:00 20.09 до 06:00 21.09

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: