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Проверки психбольниц в Одесской области — какие результаты

19 сентября 2024 17:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Белгороде-Днестровском проверили состояние психбольницы
Первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов в Белгород-Днестровской психбольнице. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Представители ОВА проверили областную психбольницу №4 в Белгороде-Днестровском. В заведении продолжается ремонт и есть определенные проблемы с койко-местами, зато питание пациентов нареканий не вызывает.

Об этом рассказал в Facebook первый заместитель начальника Одесской ОВА Александр Харлов.

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Ремонт в больнице

В психбольнице обновляются как палаты, так и коридоры, санузлы и вспомогательные помещения. Вокруг медучреждения обустраивают пандусы, дорожное покрытие, строят беседки для отдыха больных.

Из-за ремонтных работ в больнице возникла нехватка койко-мест. Александр Харлов заверил, что этот вопрос уже решается.

А вот качеством пищеблока заместитель начальника ОВА остался доволен.

"Пища нормальная, вкусная, в больнице выпекают даже душистые булочки", — отметил он.

Прежние скандалы

Отметим, что в 2021 году психбольница в Белгороде-Днестровском несколько раз оказывалась в центре скандалов. Местные депутаты сообщали о поборах в заведении, плохих условиях пребывания больных и ужасном питании. В свою очередь медработники уверяли, что все это не соответствует действительности.

Скандал в Одессе

Напомним, в конце августа боевой медик Петр Конопля показал ужасающие условия в психбольнице на Одесщине, где лечат военных. Он пожаловался на некачественную пищу и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку. В дело вмешались Министерство здравоохранения, Одесская ОВА и Уполномоченный по правам человека. Благодаря волонтерской поддержке заведение получило необходимые продукты, что позволило расширить рацион.

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