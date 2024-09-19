В Одесской области появился свой Париж

Скульптура в Приморском парке Южного. Фото: Википедия

Парламент все же принял постановление о переименовании 328 населенных пунктов в Украине. Впрочем, Южного в Одесской области среди них не оказалось. Его вместе с еще четырьмя городами изъяли из текста документа.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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За проект постановления 3939-IX проголосовал 281 депутат. Напомним, вчера, 18 сентября, документ не набрал нужного количества голосов, что вызвало скандал в парламенте. Недовольные нардепы заблокировали трибуну и, наконец, добились созыва согласительного совета. Постановление было поставлено на голосование повторно, но с некоторыми изменениями. В частности, города Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск из текста убрали.

Новые названия получили 26 населенных пунктов области. В частности, поселок Бородино сменит название на Буджак, Суворово — на Катлабуг. А село Роща в Болградском районе станет Новым Парижем.

История вопроса

Дискуссии по переименованию города-спутника Одессы продолжаются с 2023 года. В марте 2024 года комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложение изменить название на Порт-Аненаталь. Впрочем, этот вариант не встретил поддержки общественности. В частности, противники нового имени замечали, что такое название не является историческим. Ведь Ней-Аненталем назывались до 1914 года Новые Биляры, тогда как Южный был основан только в 1978 году. В апреле парламент приостановил рассмотрение законопроекта о переименовании города.