Верховная Рада не переименовала Южное

Проспект Мира в городе Южное. Фото: Википедия

Парламент не принял постановление о переименовании более 300 населенных пунктов в Украину, среди которых и город Южный в Одесской области. Что делать дальше – будут решать на согласительном совете.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Не хватило голосов

Постановление о переименовании поддержали всего 208 депутатов. Недовольные нардепы блокировали трибуну, требуя повторно задать вопрос голосования. Наконец, был назначен согласительный совет по дальнейшей судьбе постановления.

История вопроса

Речь идет о проекте постановления 3939-IX о переименовании географических объектов, связанном с необходимостью приведения этих названий в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Им предусмотрена смена названий 7 районов, 15 городов, 56 поселков и 263 сел по всей Украине, в том числе города Южное в Одесской области.

Дискуссии по переименованию города-спутника Одессы продолжаются с 2023 года. В марте 2024 года комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложение изменить название на Порт-Аненаталь. Впрочем, этот вариант не встретил поддержки общественности. В частности, противники нового имени замечали, что такое название не является историческим. Ведь Ней-Аненталем назывались до 1914 года Новые Биляры, тогда как Южный был основан только в 1978 году. В апреле парламент приостановил рассмотрение законопроекта о переименовании города.