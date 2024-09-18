Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вода в главных реках и озерах Одесчины может быть опасна — причины arrow

Вода в главных реках и озерах Одесчины может быть опасна — причины

18 сентября 2024 12:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Вода в Днестре, Дунае и озере Ялпуг может быть загрязнена
Воду наливают в стакан. Фото:freepik.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Из-за наводнений в соседних странах существует угроза загрязнения рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг. Эти водоемы являются источниками питьевой воды части населения Одесчины.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Что делают медики

Чтобы предотвратить возникновение инфекций и чрезвычайных ситуаций, работники центра постоянно проверяют качество воды и состояние здоровья населения. В случае усложнения эпидемической ситуации медики обещают проинформировать дополнительно.

Жителям Одесской области рекомендуют:

  • не употреблять воду из колодцев для детского питания;
  • воду из открытых источников использовать только для технических целей;
  • хранить питьевую воду в закрытых емкостях.

Также воду можно очищать в домашних условиях, например с помощью фильтра или кипячения.

Вода в главных реках и озерах Одесчины может быть опасна — причины - фото 1

Наводнение в Европе

Напомним, шторм "Борис" и сильнейшие за последние десятилетия проливные дожди повлекли за собой катастрофические наводнения в странах Центральной и Восточной Европы, в частности, в Румынии, Польше, Чехии и Молдове. Вода нанесла масштабные разрушения и унесла жизни не менее десяти человек.

Также важные новости дня по теме:

наводнение Одесская область вода экологическая угроза река

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:00 Денежная помощь от NRC — прием заявок вскоре закроют

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

12:55 Двигались к позициям ВСУ — бойцы 3 ОШБр показали, как уничтожили колонну россиян на Харьковщине

12:55 Исполняется 95 лет со дня рождения диссидентки Аллы Горской — что о ней известно

12:53 Вода в главных реках и озерах Одесчины может быть опасна — причины

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

12:47 Свитолина перенесла операцию — что известно

12:41 Боец Третьей штурмовой объяснил, почему не доволен работой ТЦК

12:38 Экс-госсекретарь США объяснил, как Украине вредят обещания о вступлении в НАТО

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

12:30 Известно, когда могут "разморозить" прожиточный минимум и минималку в Украине

13:00 Денежная помощь от NRC — прием заявок вскоре закроют

12:55 Двигались к позициям ВСУ — бойцы 3 ОШБр показали, как уничтожили колонну россиян на Харьковщине

12:55 Исполняется 95 лет со дня рождения диссидентки Аллы Горской — что о ней известно

12:53 Вода в главных реках и озерах Одесчины может быть опасна — причины

12:47 Свитолина перенесла операцию — что известно

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

12:41 Боец Третьей штурмовой объяснил, почему не доволен работой ТЦК

12:38 Экс-госсекретарь США объяснил, как Украине вредят обещания о вступлении в НАТО

12:30 Известно, когда могут "разморозить" прожиточный минимум и минималку в Украине

12:24 В Украине перечислят налоги на недвижимость — как изменятся суммы

12:22 В Одессе директора колледжа поймали на взятке — подробности

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Text

08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
Text

23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Text

21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

Text

21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

Text

20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Text

20:10 Депутат ВР объяснила, что помогло Украине уменьшить отключение света после обстрелов РФ

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

18:41 В Украине будет экономический бум — Либанова заявила о планах привлечь иностранцев после войны

Text

17:50 Успехи ВСУ в Волчанске и новое распоряжение Путина — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку