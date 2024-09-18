Вода в Днестре, Дунае и озере Ялпуг может быть загрязнена

Воду наливают в стакан. Фото:freepik.com

Из-за наводнений в соседних странах существует угроза загрязнения рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг. Эти водоемы являются источниками питьевой воды части населения Одесчины.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Что делают медики

Чтобы предотвратить возникновение инфекций и чрезвычайных ситуаций, работники центра постоянно проверяют качество воды и состояние здоровья населения. В случае усложнения эпидемической ситуации медики обещают проинформировать дополнительно.

Жителям Одесской области рекомендуют:

не употреблять воду из колодцев для детского питания;

воду из открытых источников использовать только для технических целей;

хранить питьевую воду в закрытых емкостях.

Также воду можно очищать в домашних условиях, например с помощью фильтра или кипячения.

Наводнение в Европе

Напомним, шторм "Борис" и сильнейшие за последние десятилетия проливные дожди повлекли за собой катастрофические наводнения в странах Центральной и Восточной Европы, в частности, в Румынии, Польше, Чехии и Молдове. Вода нанесла масштабные разрушения и унесла жизни не менее десяти человек.