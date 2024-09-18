Вода в Днестре, Дунае и озере Ялпуг может быть загрязнена

Вода в главных реках и озерах Одесчины может быть опасна — причины
Из-за наводнений в соседних странах существует угроза загрязнения рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг. Эти водоемы являются источниками питьевой воды части населения Одесчины.
Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.
Что делают медики
Чтобы предотвратить возникновение инфекций и чрезвычайных ситуаций, работники центра постоянно проверяют качество воды и состояние здоровья населения. В случае усложнения эпидемической ситуации медики обещают проинформировать дополнительно.
Жителям Одесской области рекомендуют:
- не употреблять воду из колодцев для детского питания;
- воду из открытых источников использовать только для технических целей;
- хранить питьевую воду в закрытых емкостях.
Также воду можно очищать в домашних условиях, например с помощью фильтра или кипячения.
Наводнение в Европе
Напомним, шторм "Борис" и сильнейшие за последние десятилетия проливные дожди повлекли за собой катастрофические наводнения в странах Центральной и Восточной Европы, в частности, в Румынии, Польше, Чехии и Молдове. Вода нанесла масштабные разрушения и унесла жизни не менее десяти человек.
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