Вода у Дністрі, Дунаї та озері Ялпуг може бути забруднена

Воду наливають у стакан. Фото:freepik.com

Через повені у сусідніх країнах існує загроза забруднення річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг. Ці водойми є джерелами питної води для частини населення Одещини.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Що роблять медики

Щоби запобігти виникненню інфекцій та надзвичайних ситуацій, працівники центру постійно перевіряють якість води та стан здоров’я населення. У разі ускладнення епідемічної ситуації медики обіцяють проінформувати додатково.

Мешканцям Одещини рекомендують:

не вживати воду з колодязів для дитячого харчування;

воду з відкритих джерел використовувати тільки для технічних цілей;

зберігати питну воду у закритих ємностях.

Також воду можна очищувати у домашніх умовах, наприклад, за допомогою фільтру або кип’ятіння.

Повінь в Європі

Нагадаємо, шторм "Борис" і найсильніші за останні десятиліття проливні дощі спричинили катастрофічні повені у країнах Центральної та Східної Європи, зокрема, у Румунії, Польщі, Чехії та Молдові. Вода завдала масштабних руйнувань та забрала життя щонайменше десяти людей.