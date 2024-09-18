Вода у Дністрі, Дунаї та озері Ялпуг може бути забруднена

Вода у головних ріках і озерах Одещини може бути небезпечною — причини
Через повені у сусідніх країнах існує загроза забруднення річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг. Ці водойми є джерелами питної води для частини населення Одещини.
Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Що роблять медики
Щоби запобігти виникненню інфекцій та надзвичайних ситуацій, працівники центру постійно перевіряють якість води та стан здоров’я населення. У разі ускладнення епідемічної ситуації медики обіцяють проінформувати додатково.
Мешканцям Одещини рекомендують:
- не вживати воду з колодязів для дитячого харчування;
- воду з відкритих джерел використовувати тільки для технічних цілей;
- зберігати питну воду у закритих ємностях.
Також воду можна очищувати у домашніх умовах, наприклад, за допомогою фільтру або кип’ятіння.
Повінь в Європі
Нагадаємо, шторм "Борис" і найсильніші за останні десятиліття проливні дощі спричинили катастрофічні повені у країнах Центральної та Східної Європи, зокрема, у Румунії, Польщі, Чехії та Молдові. Вода завдала масштабних руйнувань та забрала життя щонайменше десяти людей.
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