Верховна Рада не перейменувала Южне

Проспект Миру у місті Южне. Фото: Вікіпедія

Парламент не ухвалив постанову про перейменування понад 300 населених пунктів в України, серед яких і місто Южне на Одещині. Що робити далі — вирішуватимуть на погоджувальній раді.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Не вистачило голосів

Постанову про перейменування підтримали лише 208 депутатів. Невдоволені нардепи блокували трибуну, вимагаючи повторно поставити питання на голосування. Врешті, була призначена погоджувальна рада щодо подальшої долі постанови.

Історія питання

Йдеться про проект постанови 3939-ІХ про перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення цих назв у відповідність до вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Ним передбачена зміна назв 7 районів, 15 міст, 56 селищ та 263 сіл по всій Україні, в тому числі міста Южне в Одеській області.

Дискусії щодо перейменування міста-супутника Одеси тривають з 2023 року. У березні 2024 року комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію змінити назву на Порт-Аненаталь. Втім, цей варіант не зустрів підтримки громадськості. Зокрема, противники нового імені зауважували, що така назва не є історичною. Адже Ней-Аненталем називалися до 1914 року Нові Біляри, тоді як Южне було засноване лише у 1978 році. У квітні парламент призупинив розгляд законопроєкту про перейменування міста.