Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Южне поки залишається — у Верховній Раді провалили голосування про перейменування міста arrow

Южне поки залишається — у Верховній Раді провалили голосування про перейменування міста

18 вересня 2024 13:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Верховна Рада не перейменувала Южне
Проспект Миру у місті Южне. Фото: Вікіпедія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Парламент не ухвалив постанову про перейменування понад 300 населених пунктів в України, серед яких і місто Южне на Одещині. Що робити далі — вирішуватимуть на погоджувальній раді. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко

Читайте також:

Не вистачило голосів

Постанову про перейменування підтримали лише 208 депутатів. Невдоволені нардепи блокували трибуну, вимагаючи повторно поставити питання на голосування. Врешті, була призначена погоджувальна рада щодо подальшої долі постанови.  

Історія питання

Йдеться про проект постанови 3939-ІХ про перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення цих назв у відповідність до вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Ним передбачена зміна назв 7 районів, 15 міст, 56 селищ та 263 сіл по всій Україні, в тому числі міста Южне в Одеській області. 

Дискусії щодо перейменування міста-супутника Одеси тривають з 2023 року. У березні 2024 року комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію змінити назву на Порт-Аненаталь. Втім, цей варіант не зустрів підтримки громадськості. Зокрема, противники нового імені зауважували, що така назва не є історичною. Адже Ней-Аненталем називалися до 1914 року Нові Біляри, тоді як Южне було засноване лише у 1978 році. У квітні парламент призупинив розгляд законопроєкту про перейменування міста.

Також важливі новини дня по темі:

Одеська область декомунізація Одеська ОДА Новини Одеси перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:59 Діти загиблих військових в Одесі отримуватимуть щорічну допомогу — подробиці

14:55 На в'їзді до Румунії спіймали ухилянта, який сподівався заховатися у багажнику

14:45 Яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону — пояснення адвоката

14:40 Атака БпЛА на Торопець — через детонацію на складі боєприпасів стався землетрус

14:35 Шахтар відмовився від звичної форми заради матчу з італійцями у Лізі чемпіонів

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:34 У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації — хто ще може отримати кошти

14:32 Готель "Україна" у Києві продали за 2,5 млрд гривень власнику кіберспортивної команди NAVI

14:29 Мобілізація заброньованого — як уникнути цього під час візиту до ТЦК

14:27 Одеська міськрада продала елітну землю в Аркадії за смішною ціною

14:07 У Мінсоцполітики оцінили, чи вистачить коштів на субсидії до кінця року

14:59 Діти загиблих військових в Одесі отримуватимуть щорічну допомогу — подробиці

14:55 На в'їзді до Румунії спіймали ухилянта, який сподівався заховатися у багажнику

14:45 Яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону — пояснення адвоката

14:40 Атака БпЛА на Торопець — через детонацію на складі боєприпасів стався землетрус

14:35 Шахтар відмовився від звичної форми заради матчу з італійцями у Лізі чемпіонів

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:34 У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації — хто ще може отримати кошти

14:32 Готель "Україна" у Києві продали за 2,5 млрд гривень власнику кіберспортивної команди NAVI

14:29 Мобілізація заброньованого — як уникнути цього під час візиту до ТЦК

14:27 Одеська міськрада продала елітну землю в Аркадії за смішною ціною

14:07 У Мінсоцполітики оцінили, чи вистачить коштів на субсидії до кінця року

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку