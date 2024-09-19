Стало известно, какие марки автомобилей предпочитают одесситы.

Nissan Leaf стал одной из популярнейших марок авто в Одессе. Фото:auto.ria

В течение восьми месяцев текущего года в Одесскую область завезли 20070 импортных автомобилей. По этому показателю регион уступает столице и Львовской области.

Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

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Популярные марки

Наиболее востребованной маркой автомобиля в области, как и в большинстве областей Украины стал Volkswagen. Интересно, что продукцию немецкого производителя выбирают жители почти всех регионов, кроме Киева (там предпочитают Toyota) и Черниговщины (там выбирают Renault).

Кроме того, популярной в Одесской области маркой стал Nissan, особенно модель Nissan Leaf.

Как растаможить авто в Украине

Чтобы автомобили разрешили въезд на территорию Украины, необходимо составить предварительную таможенную декларацию, которая оформляется перед пересечением границы и содержит информацию об автомобиле, владельце и стоимости. После того, как машина попадет на территорию государства, водитель имеет 10 дней, чтобы оформить ее.

Перед началом процедуры оформления необходимо получить сертификат соответствия, в котором будет указана вся информация об автомобиле. Для успешного завершения растаможки необходимо уплатить акцизный налог, пошлину и НДС. После оформления всех документов и уплаты необходимых счетов авто необходимо поставить на учет в сервисном центре МВД.

Для регистрации иностранного авто в Украине требуются следующие документы: