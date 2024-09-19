Стало известно, какие марки автомобилей предпочитают одесситы.

Одесчина входит в ТОП-3 по количеству ввозимых автомобилей — какие марки выбирают одесситы
В течение восьми месяцев текущего года в Одесскую область завезли 20070 импортных автомобилей. По этому показателю регион уступает столице и Львовской области.
Об этом говорится в исследовании Опендатабот.
Популярные марки
Наиболее востребованной маркой автомобиля в области, как и в большинстве областей Украины стал Volkswagen. Интересно, что продукцию немецкого производителя выбирают жители почти всех регионов, кроме Киева (там предпочитают Toyota) и Черниговщины (там выбирают Renault).
Кроме того, популярной в Одесской области маркой стал Nissan, особенно модель Nissan Leaf.
Как растаможить авто в Украине
Чтобы автомобили разрешили въезд на территорию Украины, необходимо составить предварительную таможенную декларацию, которая оформляется перед пересечением границы и содержит информацию об автомобиле, владельце и стоимости. После того, как машина попадет на территорию государства, водитель имеет 10 дней, чтобы оформить ее.
Перед началом процедуры оформления необходимо получить сертификат соответствия, в котором будет указана вся информация об автомобиле. Для успешного завершения растаможки необходимо уплатить акцизный налог, пошлину и НДС. После оформления всех документов и уплаты необходимых счетов авто необходимо поставить на учет в сервисном центре МВД.
Для регистрации иностранного авто в Украине требуются следующие документы:
- копия паспорта гражданина Украины;
- ИНН;
- при ввозе автомобиля третьим лицом — доверенность, паспорт, ИНН;
- договор купли-продажи автомобиля;
- технический паспорт (основной и транзитный);
- счет-фактура;
- сертификат от производителя;
- сертификат соответствия индивидуально утвержденному колесному транспортному средству;
- копия экспортной таможенной декларации;
- копия квитанции об оплате авто.
Читайте Новини.LIVE!