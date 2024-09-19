Стало відомо, яким маркам автівок віддають перевагу одесити

Nissan Leaf став однією з найпопулярніших марок авто в Одесі. Фото:auto.ria

Протягом восьми місяців поточного року в Одеську область завезли 20070 імпортних автомобілів. За цим показником регіон поступається тільки столиці та Львівській області.

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

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Популярні марки

Найбільш запитаною маркою автомобіля в області, як і в більшості областей України став Volkswagen. Цікаво, що продукцію німецького виробника обирають мешканці майже всіх регіонів, крім Києва (там віддають перевагу Toyota) та Чернігівщини (там обирають Renault).

Крім того, популярною в Одеській області маркою став Nissan, особливо модель Nissan Leaf.

Як розмитнити авто в Україні

Щоби автівці дозволили в’їзд на територію України, необхідно скласти попередню митну декларацію, яка оформлюється перед перетином кордону та містить інформацію про автомобіль, власника та вартість. Після того, як машина потрапить на територію держави, у водія є 10 днів, щоби оформити її.

Перед початком процедури оформлення необхідно отримати сертифікат відповідності, у якому буде зазначена вся інформація про автомобіль. Для успішного завершення розмитнення необхідно сплатити акцизний податок, мито та ПДВ. Після оформлення всіх документів та сплати необхідних рахунків, авто необхідно поставити на облік в сервісному центрі МВС.

Для реєстрації іноземного авто в Україні потрібні наступні документи: