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До вечора без світла — кому з одеситів необхідно підготуватися

19 вересня 2024 09:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Тисячі одеситів без світла — коли включать
Аварійна бригада відновлює електропостачання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 19 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у четвер, 19 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • 2-а Пересипська, 32, 34; 
  • 3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27; 
  • 7-а Пересипська;
  • вул. 9-а Пересипська; 
  • Балтська дорога, 28; 
  • Біляївська, 1 - 9; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
  • Жевахова;
  • Жевахова гора,  22, 30, 81; 
  • Каришковського; 
  • Котляревського, 12б;  
  • Крушельницького. 

Роботи до 17:00 

  • Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27;
  • Нежданової;
  • Павлодарського;
  • Професора Коровицького;
  • Ринкова, 7;
  • Тарутинська, 1 - 11; 
  • Хавкіна, 2, 2а, 2б, 4; 
  • Хуторська;
  • Цебриковська, 1 - 9, 13, 13а; 
  • провулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й,13-й Чорноморський; 
  • провулки 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, Балтський; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10; 
  • пров. Ковиловий 1 - 17; 
  • пров. Крушельницької,  1, 1а, 2, 3, 5, 5а;
  • пров. Людмили Гінзбург, 1 - 9, 12б; 
  • пров. Нежданової 1 - 8; 
  • пров. Шахтинський, 1-15, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46; 
  • пров. Шебелинський, 1 - 14.

Роботи до 19.00       

Південний РЕМ:  

  • 7-а, 9-а, 12-а Лінія Дачі Ковалевського; 
  • 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а Лінія Амундсена; 
  • Горіхова, 2/уч корп.26, 170,  177, 192, 196, 252; 
  • Правди,142, 207, 150, 152, 154, 156, 160, 167, 169, 171, 254; 
  • Авіаторів, 43; 
  • Є. Чикаленка (Ак. Вільямса); 
  • Академіка Філатова, 4, 6, 6а, 8, 10, 12;
  • Березанська, 3/корп.12; 
  • Кастуся Калиновського (Білоруська); 
  • Вершинна;
  • Вірського; 
  • Гумільова, 3, 5, 6, 9/9а, 12; 
  • Дача Ковалевського; 
  • Естонська; 
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська); 
  • Дениса Максишка (Марії Демченко),   
  • Миколи Огренича; 
  • Петра Болбочана (Мічуріна);
  • Недєліна, 57а; 
  • Панченка, 1 - 8, 10, 12; 
  • Просвіти, 1- 5, 9, 11; 
  • Рибальська Балка, 1г, 1Д; 
  • Рульовий;
  • Садовського; 
  • Саксаганського; 
  • Симоненка,  1,11а; 
  • Художника Федорова; 
  • Бедзая (Якутська),  2, 4, 6, 6а, 8, 8а,10; 
  • Карпенка-Карого провулок (пров. Вільямса), 2 - 11, 13, 15а, 15б, 17, 18, 21;
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Лінія;
  • Марії Демченко; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена; 
  • пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а; 
  • пров. Байдарочний,1,3; 
  • пров. Водний; 
  • пров. Гетьманський, 4;
  • пров. Естонський, 1 - 7, 11, 13; 
  • пров. Ковалевського, 9; 
  • Адольфа Лози  провулок (пров. Магнітогорський) , 1, 1/1, 1а, 1в, 3; 
  • пров. Маячний, 1/корп.1; 
  • пров. Павлова,1, 3, 5, 5а, 5в, 7; 
  • пров. Панченка, 1б; 
  • пров. Човновий, 1 - 11, 13, 13б, 15, 15а; 
  • пров. Якірний, 3, 5, 5/корп.1, 12а, 14, 16, 16/корп.1; 
  • просп. Адміральський, 34 - 37.

Роботи до 18:00 

Центральний РЕМ:  

  • Мечникова, 2/1, 2/корп.1,  2/1; 
  • пров. Шампанський, 12, 14.

Роботи до 19:00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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