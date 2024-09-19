Тисячі одеситів без світла — коли включать

Аварійна бригада відновлює електропостачання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 19 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у четвер, 19 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

2-а Пересипська, 32, 34;

3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27;

7-а Пересипська;

вул. 9-а Пересипська;

Балтська дорога, 28;

Біляївська, 1 - 9;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

Жевахова;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Каришковського;

Котляревського, 12б;

Крушельницького.

Роботи до 17:00

Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27;

Нежданової;

Павлодарського;

Професора Коровицького;

Ринкова, 7;

Тарутинська, 1 - 11;

Хавкіна, 2, 2а, 2б, 4;

Хуторська;

Цебриковська, 1 - 9, 13, 13а;

провулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й,13-й Чорноморський;

провулки 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, Балтський;

пров. Савранський (Більшовицький), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10;

пров. Ковиловий 1 - 17;

пров. Крушельницької, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а;

пров. Людмили Гінзбург, 1 - 9, 12б;

пров. Нежданової 1 - 8;

пров. Шахтинський, 1-15, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46;

пров. Шебелинський, 1 - 14.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

7-а, 9-а, 12-а Лінія Дачі Ковалевського;

6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а Лінія Амундсена;

Горіхова, 2/уч корп.26, 170, 177, 192, 196, 252;

Правди,142, 207, 150, 152, 154, 156, 160, 167, 169, 171, 254;

Авіаторів, 43;

Є. Чикаленка (Ак. Вільямса);

Академіка Філатова, 4, 6, 6а, 8, 10, 12;

Березанська, 3/корп.12;

Кастуся Калиновського (Білоруська);

Вершинна;

Вірського;

Гумільова, 3, 5, 6, 9/9а, 12;

Дача Ковалевського;

Естонська;

Михайла Врубеля (Магнітогорська);

Дениса Максишка (Марії Демченко),

Миколи Огренича;

Петра Болбочана (Мічуріна);

Недєліна, 57а;

Панченка, 1 - 8, 10, 12;

Просвіти, 1- 5, 9, 11;

Рибальська Балка, 1г, 1Д;

Рульовий;

Садовського;

Саксаганського;

Симоненка, 1,11а;

Художника Федорова;

Бедзая (Якутська), 2, 4, 6, 6а, 8, 8а,10;

Карпенка-Карого провулок (пров. Вільямса), 2 - 11, 13, 15а, 15б, 17, 18, 21;

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Лінія;

Марії Демченко;

пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена;

пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;

пров. Байдарочний,1,3;

пров. Водний;

пров. Гетьманський, 4;

пров. Естонський, 1 - 7, 11, 13;

пров. Ковалевського, 9;

Адольфа Лози провулок (пров. Магнітогорський) , 1, 1/1, 1а, 1в, 3;

пров. Маячний, 1/корп.1;

пров. Павлова,1, 3, 5, 5а, 5в, 7;

пров. Панченка, 1б;

пров. Човновий, 1 - 11, 13, 13б, 15, 15а;

пров. Якірний, 3, 5, 5/корп.1, 12а, 14, 16, 16/корп.1;

просп. Адміральський, 34 - 37.

Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

Мечникова, 2/1, 2/корп.1, 2/1;

пров. Шампанський, 12, 14.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: