Тисячі одеситів без світла — коли включать

До вечора без світла — кому з одеситів необхідно підготуватися
19 вересня 2024 09:47
Аварійна бригада відновлює електропостачання. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 19 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.
Про це у четвер, 19 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 2-а Пересипська, 32, 34;
- 3-я Пересипська 19, 21, 23, 25, 27;
- 7-а Пересипська;
- вул. 9-а Пересипська;
- Балтська дорога, 28;
- Біляївська, 1 - 9;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
- Жевахова;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Каришковського;
- Котляревського, 12б;
- Крушельницького.
Роботи до 17:00
- Локомотивна, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27;
- Нежданової;
- Павлодарського;
- Професора Коровицького;
- Ринкова, 7;
- Тарутинська, 1 - 11;
- Хавкіна, 2, 2а, 2б, 4;
- Хуторська;
- Цебриковська, 1 - 9, 13, 13а;
- провулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й,13-й Чорноморський;
- провулки 1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, Балтський;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10;
- пров. Ковиловий 1 - 17;
- пров. Крушельницької, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а;
- пров. Людмили Гінзбург, 1 - 9, 12б;
- пров. Нежданової 1 - 8;
- пров. Шахтинський, 1-15, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46;
- пров. Шебелинський, 1 - 14.
Роботи до 19.00
Південний РЕМ:
- 7-а, 9-а, 12-а Лінія Дачі Ковалевського;
- 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а Лінія Амундсена;
- Горіхова, 2/уч корп.26, 170, 177, 192, 196, 252;
- Правди,142, 207, 150, 152, 154, 156, 160, 167, 169, 171, 254;
- Авіаторів, 43;
- Є. Чикаленка (Ак. Вільямса);
- Академіка Філатова, 4, 6, 6а, 8, 10, 12;
- Березанська, 3/корп.12;
- Кастуся Калиновського (Білоруська);
- Вершинна;
- Вірського;
- Гумільова, 3, 5, 6, 9/9а, 12;
- Дача Ковалевського;
- Естонська;
- Михайла Врубеля (Магнітогорська);
- Дениса Максишка (Марії Демченко),
- Миколи Огренича;
- Петра Болбочана (Мічуріна);
- Недєліна, 57а;
- Панченка, 1 - 8, 10, 12;
- Просвіти, 1- 5, 9, 11;
- Рибальська Балка, 1г, 1Д;
- Рульовий;
- Садовського;
- Саксаганського;
- Симоненка, 1,11а;
- Художника Федорова;
- Бедзая (Якутська), 2, 4, 6, 6а, 8, 8а,10;
- Карпенка-Карого провулок (пров. Вільямса), 2 - 11, 13, 15а, 15б, 17, 18, 21;
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Лінія;
- Марії Демченко;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена;
- пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;
- пров. Байдарочний,1,3;
- пров. Водний;
- пров. Гетьманський, 4;
- пров. Естонський, 1 - 7, 11, 13;
- пров. Ковалевського, 9;
- Адольфа Лози провулок (пров. Магнітогорський) , 1, 1/1, 1а, 1в, 3;
- пров. Маячний, 1/корп.1;
- пров. Павлова,1, 3, 5, 5а, 5в, 7;
- пров. Панченка, 1б;
- пров. Човновий, 1 - 11, 13, 13б, 15, 15а;
- пров. Якірний, 3, 5, 5/корп.1, 12а, 14, 16, 16/корп.1;
- просп. Адміральський, 34 - 37.
Роботи до 18:00
Центральний РЕМ:
- Мечникова, 2/1, 2/корп.1, 2/1;
- пров. Шампанський, 12, 14.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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