В Одесі збільшили компенсацію за генератори

В Одесі вдвічі збільшили компенсацію за генератори для ОСББ
Депутати Одеської міської ради проголосували за збільшення граничної суми компенсації для ОСББ та житлових кооперативів за купівлю генераторів. Також розширили номенклатуру обладнання, вартість якого відшкодує місто.
Таке рішення ухвалили сьогодні, 18 вересня, на сесії Одеської міської ради.
Що змінилося
Депутати вирішили дати можливість ОСББ та ЖБК закупати не тільки генератори, а й інші види накопичувачів електроенергії.
"Прийняли поправку щодо збільшення дотацій на генератори. Є можливість придбання інших джерел живлення. Зі 100 тисяч до 200 тисяч. ОСББ та ЖБК — звертайтесь до районних адміністрацій", — прокоментував рішення депутат Олександр Славський.
Як отримати компенсацію
Щоб місто відшкодувало частину вартості генератора, він має бути закуплений у період воєнного стану, а оплатити його необхідно через банк.
Для отримання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів учасники подають на розгляд комісії пакет документів, завірених ними:
- заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів відповідно до форми (додаток до Порядку);
- копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);
- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);
- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;
- документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).
Читайте Новини.LIVE!