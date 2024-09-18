В Одесі збільшили компенсацію за генератори

Генератор біля магазину. Фото: Новини.LIVE

Депутати Одеської міської ради проголосували за збільшення граничної суми компенсації для ОСББ та житлових кооперативів за купівлю генераторів. Також розширили номенклатуру обладнання, вартість якого відшкодує місто.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 18 вересня, на сесії Одеської міської ради.

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Депутати вирішили дати можливість ОСББ та ЖБК закупати не тільки генератори, а й інші види накопичувачів електроенергії.

"Прийняли поправку щодо збільшення дотацій на генератори. Є можливість придбання інших джерел живлення. Зі 100 тисяч до 200 тисяч. ОСББ та ЖБК — звертайтесь до районних адміністрацій", — прокоментував рішення депутат Олександр Славський.

Як отримати компенсацію

Щоб місто відшкодувало частину вартості генератора, він має бути закуплений у період воєнного стану, а оплатити його необхідно через банк.

Для отримання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів учасники подають на розгляд комісії пакет документів, завірених ними: