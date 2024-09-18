Як отримати компенсацію за затоплене авто в Одесі - деталі

Машини їдуть затопленими вулицями. Фото: Новини.LIVE

Кожна потужна злива за лічені хвилини паралізує Одесу, утворюючи повний колапс на дорогах. А вулиці одразу стають річками. Найбільше від негоди страждають власники автівок, які затопило рекордною кількістю опадів. Тож головним у керманичів залишається питання: чи можливо отримати компенсацію?

Про це журналісти Новини.LIVE дізнавалися в юристки Катерини Берендакової.

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Як отримати компенсацію

Сильна злива рідко, але влучно накриває Одесу. Тож щоразу водії непокояться за свої машини, які "чекають" негоду просто неба. Юристка наголошує, що отримати компенсацію у разі пошкодження можливо. Проте все залежить від кожного окремого випадку.

"Моя думка — це те, що можуть. І тим паче у нас вже є прецеденти. Уже і по компенсації авто є прецеденти, коли люди її отримували. Тому абсолютно я впевнена, що можуть", — зазначає юристка Катерина Берендакова.

Юристка Катерина Берендакова. Фото: Новини.LIVE

Але також варто звернути увагу на те, що самостійно вказати суму компенсації не вийде — для цього необхідно проводити оцінку і встановлювати точні пошкодження. Крім того, першочергово необхідно зробити фото- та відеофіксацію наслідків зливи.

"Важливо людям зробити в той момент, коли вони бачать, що машина їх поплила, — зафіксувати цей факт. Щоб в суді потім довести, що причиною пошкоджень став саме сильний дощ", — додає юристка.

Варто наголосити, ще одним важливим фактором для отримання компенсації є наявність свідків. За словами Берендакової, сторонні люди також можуть довести підтоплення, адже будуть перебувати там у цей момент.

Затоплені після зливи вулиці в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Куди звертатися

Перш за все, якщо машина застрахована, потрібно звернутися до страхової компанії. Але юристка наголошує, що шкоду покриє лише повне КАСКО. В інших випадках варто звертатися до суду, щоб отримати компенсацію від міста. І найкраще це робити через адвоката, який займається саме такими випадками.

"За вмілого адвоката я абсолютно впевнена, що компенсацію можна буде вибити. І ми звертаємося до міської влади, яка допустила собі такий стан в нашому місті. Це ж неможливо, коли у нас 10 хвилин дощ пішов — і всі вулиці попливли. Так просто не повинно бути", — каже Катерина Берендакова.

Юристка про страхування. Фото: Новини.LIVE

Які документи необхідно мати:

право власності на авто;

фото-/відеофіксація підтоплення;

заява до поліції про пошкодження;

позов до суду на відповідача.

Після заяви до суду виплатити компенсацію повинна міська (місцева) влада. У випадку з Одесою, як зазначає правниця, однією з причин масових підтоплень є непрочищені дощові зливи. Саме тому за пошкодження має відповідати мерія.

"Виходить так, що комунальники не виконали своєї роботи належним чином — тому і стався такий колапс. Хоча в них є спеціальні машини для таких робіт. Але ж в нас є і вулиці, де взагалі немає цих ливнівок", — наголошує пані Берендакова.

Рівень води на вулицях піднявся. Фото: Новини.LIVE

Дощ — НЕ стихійне лихо

Також важливим моментом є те, що у компенсації можуть відмовити через стихійне лихо. Проте правниця наголошує: сильна злива не підпадає під цю категорію юридично. Тобто не є підставою для відмови. І цей момент необхідно контролювати.

"Стихійне лихо або форс-мажор може засвідчити тільки Торгово-Промислова палата. А це ціла процедура, яку рідко проводять. Тобто коли міська влада каже, що ми нічого вам не повинні компенсувати за стихійне лихо, — це звичайна маніпуляція. І її треба оскаржувати в суді", — розповідає спеціалістка.

Правниця про стихійне лихо. Фото: Новини.LIVE

До того ж довести свою правоту цілком можливо. І в Одесі вже є випадки, коли місто компенсувало ці пошкодження. Тому, як каже Берендакова, позови подавати потрібно.

Скільки триватимуть суди

Під час війни судові процеси в Україні можуть тривати роками. Через те, що вони переповнені справами. Але займатися цим потрібно, щоб отримати компенсацію та "відстояти свою активну громадянську позицію", каже пані Катерина.

"Ті збитки, які людина доведе, вона має право отримати. Й оскаржити попереднє рішення суду, якщо ви не згодні, завжди можна", — зазначає юристка.

Юристка про тривалість суду. Фото: Новини.LIVE

Крім того, завжди на допомогу можуть прийти вже завершені справи, у яких люди виграли та отримали виплати. Правниця додає, що, спираючись на їхній досвід, можна зробити такий позов, який неможливо відхилити.

"Людям потрібно просто діяти. Немає нічого неможливого. І потім ходити і своїм прикладом показувати людям, що ви досягли свого", — підсумовує Катерина Берендакова.

Минулі вихідні стали справжнім викликом для Одеси та одеситів: у половині міста буквально зупинилося життя, а частина електротранспорту не могла рухатися вулицями. Причиною назвали аномальну кількість опадів за добу. Але це далеко не останній сильний дощ у місті, а ця проблема не вирішується десятиліттями.