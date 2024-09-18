Как получить компенсацию за затопленное авто в Одессе.

Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность
Каждый мощный ливень за считанные минуты парализует Одессу, образуя полный коллапс на дорогах. А улицы сразу становятся реками. Больше всего от непогоды страдают владельцы автомобилей, которые затопило рекордным количеством осадков. Так что главным у водителей остается вопрос: возможно ли получить компенсацию?
Об этом журналисты Новини.LIVE узнавали у юриста Екатерины Берендаковой.
Как получить компенсацию
Сильный ливень редко, но метко накрывает Одессу. Так что каждый раз водители беспокоятся за свои машины, которые "пережидают" непогоду под открытым небом. Юрист отмечает, что получить компенсацию в случае повреждения возможно. Однако все зависит от каждого частного случая.
"Мое мнение — могут. И тем более у нас уже есть прецеденты. Уже и по компенсации авто есть прецеденты, когда люди ее получали. Поэтому абсолютно я уверена, что могут", — отмечает юрист Катерина Берендакова.
Но также стоит обратить внимание на то, что самостоятельно указать сумму компенсации не получится — для этого необходимо производить оценку и устанавливать точные повреждения. Кроме того, в первую очередь необходимо сделать фото- и видеофиксацию последствий ливня.
"Важно людям сделать в тот момент, когда они видят, что машина их уплыла, — зафиксировать этот факт. Чтобы в суде потом доказать, что причиной повреждений стал именно сильный дождь", — добавляет юрист.
Следует отметить, что еще одним важным фактором для получения компенсации является наличие свидетелей. По словам Берендаковой, посторонние люди могут доказать подтопление, ведь будут находиться там в этот момент.
Куда обращаться
Прежде всего, если машина застрахована, нужно обратиться в страховую компанию. Но юрист отмечает, что ущерб возместит только полное КАСКО. В других случаях следует обращаться в суд, чтобы получить компенсацию от города. И лучше это делать через адвоката, который занимается именно такими случаями.
"При умелом адвокате я абсолютно уверена, что компенсацию можно будет выбить. И мы обращаемся к городским властям, которые допустили себе такое состояние в нашем городе. Это невозможно, когда у нас 10 минут дождь прошел и все улицы поплыли. Так просто не должно быть", — говорит Екатерина Берендакова.
Какие документы необходимо иметь:
- право собственности на авто;
- фото-/видеофиксация подтопления;
- заявление в полицию о повреждении;
- иск в суд ответчика.
После заявления в суд выплатить компенсацию должны городские (местные) власти. В случае с Одессой, как отмечает юрист, одной из причин массовых подтоплений являются непрочищенные дождевые ливневки. Именно поэтому за повреждение должна отвечать мэрия.
"Получается так, что коммунальщики не выполнили свою работу должным образом, — потому и произошел такой коллапс. Хотя у них есть специальные машины для таких работ. Но ведь у нас есть и улицы, где вообще нет этих ливневок", — отмечает госпожа Берендакова.
Дождь — НЕ стихийное бедствие
Также важным моментом является то, что в компенсации могут отказать из-за стихийного бедствия. Однако юрист отмечает: сильный ливень не подпадает под эту категорию юридически. То есть не является основанием для отказа. И этот момент нужно контролировать.
"Стихийное бедствие или форс-мажор может засвидетельствовать только Торгово-Промышленная палата. А это целая процедура, которую редко проводят. То есть, когда городские власти говорят, что мы ничего вам не должны компенсировать за стихийное бедствие, — это обычная манипуляция. И ее нужно обжаловать в суде", — рассказывает специалист.
К тому же доказать свою правоту вполне возможно. И в Одессе уже есть случаи, когда город компенсировал эти повреждения. Поэтому, как говорит Берендакова, иски подавать нужно.
Сколько будут продолжаться суды
Во время войны судебные процессы в Украине могут продолжаться годами из-за того, что они переполнены делами. Но заниматься этим нужно, чтобы получить компенсацию и "отстоять свою активную гражданскую позицию", говорит Екатерина.
"Тот ущерб, который человек докажет, он имеет право получить. И обжаловать предыдущее решение суда, если вы не согласны, всегда можно", — отмечает юрист.
Кроме того, всегда на помощь могут прийти уже завершенные дела, по которым люди выиграли и получили выплаты. Юрист добавляет, что, опираясь на их опыт, можно сделать такой иск, который невозможно отклонить.
"Людям нужно просто действовать. Нет ничего невозможного. И потом ходить и своим примером показывать людям, что вы достигли своего", — заключает Екатерина Берендакова.
Минувшие выходные стали настоящим вызовом для Одессы и одесситов: в половине города буквально остановилась жизнь, а часть электротранспорта не могла двигаться по улицам. Причиной назвали аномальное количество осадков за сутки. Но это далеко не последний сильный дождь, а эта проблема не решается десятилетиями.
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