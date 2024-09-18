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Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

18 сентября 2024 18:43
Рвачова Анастасия - редактор
Как получить компенсацию за затопленное авто в Одессе.
Машины едут по затопленным улицам. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Каждый мощный ливень за считанные минуты парализует Одессу, образуя полный коллапс на дорогах. А улицы сразу становятся реками. Больше всего от непогоды страдают владельцы автомобилей, которые затопило рекордным количеством осадков. Так что главным у водителей остается вопрос: возможно ли получить компенсацию?

Об этом журналисты Новини.LIVE узнавали у юриста Екатерины Берендаковой.

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Как получить компенсацию

Сильный ливень редко, но метко накрывает Одессу. Так что каждый раз водители беспокоятся за свои машины, которые "пережидают" непогоду под открытым небом. Юрист отмечает, что получить компенсацию в случае повреждения возможно. Однако все зависит от каждого частного случая.

"Мое мнение — могут. И тем более у нас уже есть прецеденты. Уже и по компенсации авто есть прецеденты, когда люди ее получали. Поэтому абсолютно я уверена, что могут", — отмечает юрист Катерина Берендакова.

Юристка Екатерина Берендакова. Фото: Новини.LIVE
Юристка Екатерина Берендакова. Фото: Новини.LIVE

Но также стоит обратить внимание на то, что самостоятельно указать сумму компенсации не получится — для этого необходимо производить оценку и устанавливать точные повреждения. Кроме того, в первую очередь необходимо сделать фото- и видеофиксацию последствий ливня.

"Важно людям сделать в тот момент, когда они видят, что машина их уплыла, — зафиксировать этот факт. Чтобы в суде потом доказать, что причиной повреждений стал именно сильный дождь", — добавляет юрист.

Следует отметить, что еще одним важным фактором для получения компенсации является наличие свидетелей. По словам Берендаковой, посторонние люди могут доказать подтопление, ведь будут находиться там в этот момент.

Затоплены после ливня улицы в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Затопленные после ливня улицы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Куда обращаться

Прежде всего, если машина застрахована, нужно обратиться в страховую компанию. Но юрист отмечает, что ущерб возместит только полное КАСКО. В других случаях следует обращаться в суд, чтобы получить компенсацию от города. И лучше это делать через адвоката, который занимается именно такими случаями.

"При умелом адвокате я абсолютно уверена, что компенсацию можно будет выбить. И мы обращаемся к городским властям, которые допустили себе такое состояние в нашем городе. Это невозможно, когда у нас 10 минут дождь прошел и все улицы поплыли. Так просто не должно быть", — говорит Екатерина Берендакова.

Юрист о страховании. Фото: Новини.LIVE
Юрист о страховании. Фото: Новини.LIVE

Какие документы необходимо иметь:

  • право собственности на авто;
  • фото-/видеофиксация подтопления;
  • заявление в полицию о повреждении;
  • иск в суд ответчика.

После заявления в суд выплатить компенсацию должны городские (местные) власти. В случае с Одессой, как отмечает юрист, одной из причин массовых подтоплений являются непрочищенные дождевые ливневки. Именно поэтому за повреждение должна отвечать мэрия.

"Получается так, что коммунальщики не выполнили свою работу должным образом, — потому и произошел такой коллапс. Хотя у них есть специальные машины для таких работ. Но ведь у нас есть и улицы, где вообще нет этих ливневок", — отмечает госпожа Берендакова.

Уровень воды на улицах поднялся. Фото: Новини.LIVE
Уровень воды на улицах поднялся. Фото: Новини.LIVE

Дождь — НЕ стихийное бедствие

Также важным моментом является то, что в компенсации могут отказать из-за стихийного бедствия. Однако юрист отмечает: сильный ливень не подпадает под эту категорию юридически. То есть не является основанием для отказа. И этот момент нужно контролировать.

"Стихийное бедствие или форс-мажор может засвидетельствовать только Торгово-Промышленная палата. А это целая процедура, которую редко проводят. То есть, когда городские власти говорят, что мы ничего вам не должны компенсировать за стихийное бедствие, — это обычная манипуляция. И ее нужно обжаловать в суде", — рассказывает специалист.

Правосудие о стихийном бедствии. Фото: Новини.LIVE
Юрист о стихийном бедствии. Фото: Новини.LIVE

К тому же доказать свою правоту вполне возможно. И в Одессе уже есть случаи, когда город компенсировал эти повреждения. Поэтому, как говорит Берендакова, иски подавать нужно.

Сколько будут продолжаться суды

Во время войны судебные процессы в Украине могут продолжаться годами из-за того, что они переполнены делами. Но заниматься этим нужно, чтобы получить компенсацию и "отстоять свою активную гражданскую позицию", говорит Екатерина.

"Тот ущерб, который человек докажет, он имеет право получить. И обжаловать предыдущее решение суда, если вы не согласны, всегда можно", — отмечает юрист.

Юрист о продолжительности суда. Фото: Новини.LIVE
Юрист о продолжительности суда. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, всегда на помощь могут прийти уже завершенные дела, по которым люди выиграли и получили выплаты. Юрист добавляет, что, опираясь на их опыт, можно сделать такой иск, который невозможно отклонить.

"Людям нужно просто действовать. Нет ничего невозможного. И потом ходить и своим примером показывать людям, что вы достигли своего", — заключает Екатерина Берендакова.

Минувшие выходные стали настоящим вызовом для Одессы и одесситов: в половине города буквально остановилась жизнь, а часть электротранспорта не могла двигаться по улицам. Причиной назвали аномальное количество осадков за сутки. Но это далеко не последний сильный дождь, а эта проблема не решается десятилетиями.

Одесса непогода авто Одесская область Новости Одессы юрист

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