ОСББ та ЖБК Одеси отримають кредитні кошти для закупівлі енергообладнання

Одесити будуть зі світлом — ОСББ та ЖБК отримають кредити на енергообладнання
Починаючи з 20 липня, ОСББ та ЖБК в Одесі можуть отримати пільгові кошти для купівлі та встановлення енергообладнання. Вони надаються в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Кредити для ОСББ та ЖБК Одеси
У рамках програми кредити надаються на суму до 5 мільйонів гривень терміном до 5 років під 7% річних. Тож об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) Одеси зможуть закупити енергообладнання для споживачів. Йдеться зокрема про сонячні панелі, інвертори та системи зберігання електроенергії.
Як отримати
Для отримання кредиту керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Потім слід надати пакет необхідних документів, встановлених банком.
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Ми писали, що в Одесі виникають складнощі з рівномірним відключення електроенергії у домівках містян. Наразі розробляється механізм, аби справедливо розподіляти електроенергію.
Також ми повідомляли, що Одесі до зими потрібно виробляти мінімум 30 МВт електроенергії для забезпечення теплом і водою. Наразі у міськраді розглядають питання встановлення на будинках сонячних батарей.
Додамо, що у зв'язку з наявними проблемами, у місті активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі Одеса живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.
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