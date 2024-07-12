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Одесити будуть зі світлом — ОСББ та ЖБК отримають кредити на енергообладнання

12 липня 2024 09:59
Верзілова Єлизавета - редактор
ОСББ та ЖБК Одеси отримають кредитні кошти для закупівлі енергообладнання
Сонячні панелі на даху будинку. Фото: sauleskolektors.lv
Верзілова Єлизавета - редактор

Починаючи з 20 липня, ОСББ та ЖБК в Одесі можуть отримати пільгові кошти для купівлі та встановлення енергообладнання. Вони надаються в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Бенефеціари Програми. Фото: Одеська міська рада.

Кредити для ОСББ та ЖБК Одеси

У рамках програми кредити надаються на суму до 5 мільйонів гривень терміном до 5 років під 7% річних. Тож об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) Одеси зможуть закупити енергообладнання для споживачів. Йдеться зокрема про сонячні панелі, інвертори та системи зберігання електроенергії.

Загальні положення кредиту для ОСББ та ЖБК
Загальні положення Програми. Фото: Одеська міська рада.

Як отримати

Для отримання кредиту керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Потім слід надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Як функціонує кредит для ОСББ та ЖБК
Засади функіонування. Фото: Одеська міська рада.

Більше про блекаути в Одесі

Ми писали, що в Одесі виникають складнощі з рівномірним відключення електроенергії у домівках містян.  Наразі розробляється механізм, аби справедливо розподіляти електроенергію.

Також ми повідомляли, що Одесі до зими потрібно виробляти мінімум 30 МВт електроенергії для забезпечення теплом і водою. Наразі у міськраді розглядають питання встановлення на будинках сонячних батарей.

Додамо, що у зв'язку з наявними проблемами, у місті активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі Одеса живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.

Одеса кредити ЖКГ електроенергія Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси енергосистема будинок сонячні панелі

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