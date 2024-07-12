ОСББ та ЖБК Одеси отримають кредитні кошти для закупівлі енергообладнання

Сонячні панелі на даху будинку. Фото: sauleskolektors.lv

Починаючи з 20 липня, ОСББ та ЖБК в Одесі можуть отримати пільгові кошти для купівлі та встановлення енергообладнання. Вони надаються в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Бенефеціари Програми. Фото: Одеська міська рада.

Кредити для ОСББ та ЖБК Одеси

У рамках програми кредити надаються на суму до 5 мільйонів гривень терміном до 5 років під 7% річних. Тож об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) Одеси зможуть закупити енергообладнання для споживачів. Йдеться зокрема про сонячні панелі, інвертори та системи зберігання електроенергії.

Загальні положення Програми. Фото: Одеська міська рада.

Як отримати

Для отримання кредиту керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Потім слід надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Засади функіонування. Фото: Одеська міська рада.

Більше про блекаути в Одесі

Ми писали, що в Одесі виникають складнощі з рівномірним відключення електроенергії у домівках містян. Наразі розробляється механізм, аби справедливо розподіляти електроенергію.

Також ми повідомляли, що Одесі до зими потрібно виробляти мінімум 30 МВт електроенергії для забезпечення теплом і водою. Наразі у міськраді розглядають питання встановлення на будинках сонячних батарей.

Додамо, що у зв'язку з наявними проблемами, у місті активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі Одеса живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.